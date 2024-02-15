Охинец Дмитрий Шубнов победил на «Лыжне России» в Сыктывкаре

В минувшие выходные по всей стране проходили старты 42-й открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». Сахалинские спортсмены вышли на лыжню не только в островном регионе, но и за его пределами.

Так, Дмитрий Шубнов из Охи стартовал в Сыктывкаре. Воспитанник тренера Валентины Грибакиной в столице Республики Коми проходит учебно-тренировочные сборы перед I зимними Международными спортивными Играми «Дети Приморья», которые пройдут с 18 по 24 февраля во Владивостоке.

В Сыктывкаре Дмитрий Шубнов состязался в возрастной группе юношей 2008 — 2009 г. р. и занял первое место на дистанции 5 км, сообщила пресс-служба сахалинского минспорта.

Островная горнолыжница Рината Кашинцева заняла четвертое место на Спартакиаде сильнейших

13 февраля в Кусе (Челябинская область) состоялись состязания по горнолыжному спорту в рамках Спартакиады сильнейших. Участницы определили медалисток в слаломе-гиганте.

После первой трассы в ТОП-10 заехали четыре сахалинские горнолыжницы. Однако пробиться в тройку лидеров у них не получилось.

Совсем рядом с пьедесталом почета финишировала островитянка Рината Кашинцева. Во втором заезде она показала лучший результат, но даже это не позволило ей подняться выше четвертой строчки итогового протокола.

На шестом месте – еще одна сахалинская горнолыжница Софья Крохина.

Сахалинские тяжелоатлеты завоевали две медали всероссийских соревнований

Холмские спортсмены Полина Павлович и Константин Травин стали обладателями медалей всероссийских соревнований по тяжёлой атлетике памяти заслуженного тренера России М. С. Окунева на призы олимпийского чемпиона Дмитрия Берестова.

Состязания прошли в подмосковном Чехове и собрали 590 спортсменов из 41 региона России.

Константин Травин в категории «юноши 13 — 15 лет, до 41 кг» занял второе место, подняв штангу весом 48 кг в рывке и 63 кг в толчке. Общий результат – 111 кг.

Полина Павлович выступала в категории «девушки 13 — 15 лет, до 59 кг».

Тяжелоатлетка установила восемь рекордов турнира и стала абсолютной чемпионкой соревнований, показав общий результат 172 кг (97 кг в толчке и 75 кг в рывке).

Впереди сахалинку ожидает первенство России по тяжёлой атлетике, которое пройдёт с 20 по 30 марта в Оренбурге.

Анивчанин Игорь Степанцов первенствовал во Владивостоке

Во Владивостоке состоялся III рейтинговый турнир Всероссийских соревнований среди студентов по греко-римской борьбе. Борцы состязались на острове Русский.

Среди участников соревнований был выпускник спортивной школы Анивы мастер спорта Игорь Степанцов (тренер Олег Накагава). Сахалинец (на фото он – слева) занял первое место в весовой категории до 63 кг.

Это было очередное мероприятие Национальной студенческой лиги спортивной борьбы. Победители и серебряные призеры этих соревнований в общем зачете получают квоту на участие в финале IX Всероссийской летней Универсиады 2024 года.

Сахалинские гимнасты завоевали 11 медалей на первенстве Дальнего Востока

Воспитанники Евгения Канеки и Ольги Сперанской — Михаил Дворников, Максим Тихомиров и Александр Сперанский — успешно выступили на первенстве Дальневосточного федерального округа по спортивной гимнастике.

Старты проходили в Благовещенске и собрали представителей Сахалинской, Амурской, Магаданской областей, Еврейской автономной области, Республики Саха (Якутия), Камчатского, Приморского, Хабаровского краев и Чукотского автономного округа.

Максим Тихомиров (1 юношеский разряд) завоевал золото в выступлении на перекладине и в вольных упражнениях, в многоборье сахалинец стал серебряным призером.

Бронзовую медаль состязаний завоевал Александр Сперанский (мастер спорта) за упражнение в опорном прыжке.

Больше всех медалей привез домой Михаил Дворников (кандидат в мастера спорта). У гимнаста золотые медали в выступлениях на кольцах, коне, перекладине и в многоборье, серебро за брусья и бронза за опорный прыжок.

Высокие результаты на первенстве ДФО позволили Михаилу Дворникову стать представителем Дальнего Востока на первенстве России, которое пройдет в апреле в Уфе.

Сахалинские «греко-римляне» завоевали две медали первенства ДФО

Во Владивостоке состоялось первенство Дальневосточного федерального округа по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет.

На коврах СК «ООО «Палестра» проявили себя около сотни спортсменов из Забайкальского, Приморского, Хабаровского краев, Магаданской и Сахалинской областей, Республики Саха (Якутия). Среди них были 27 кандидатов в мастера спорта и 33 перворазрядника.

— Эти соревнования были отборочным стартом на первенство России, которое также пройдет во Владивостоке с 7 по 11 марта. Путевки на него получили золотые и серебряные медалисты окружных состязаний, — пояснили организаторы.

«Греко-римляне» поборолись за награды в двенадцати весовых категориях. Схватки проходили в упорном противостоянии и на высоком уровне. В двух из них отличились островитяне.

В вес до 65 кг был заявлен кандидат в мастера спорта из Анивы Илья Богатырев. Эта весовая категория была одной из самых многочисленных. В ней на медали претендовали 16 борцов.

В 1/8 финала сахалинец победил Романа Бабенко из Приморья. В четвертьфинале он сломил сопротивление Магомед-башира Тунгуева из Магаданской области. В полуфинале островной борец расправился с Рамилем Амировы из Забайкалья.

И только в финале Каймараз Арбаханов смог остановить победное шествие анивчанина.

В итоге Илья Богатырев завоевал серебряную медаль и путёвку на первенство России. Это достижение с борцом разделяет его тренер Олег Накагава.

На третью ступень пьедестала почета поднялся Александр Тирских из Южно-Сахалинска (тренер Андрей Синдяков). В очень упорной схватке за бронзу он взял верх над кандидатом в мастера спорта из Приморья Александром Бурбой.

В ТОП-5 также пробились Даниэль Дуйшекеев из Южно-Сахалинска (тренер Олег Накагава) и его земляк Нуржигит Яхияев (тренер Насим Ганиев). Даниэль боролся в весовой категории до 51 кг, а Нуржигит – до 92 кг.