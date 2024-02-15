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Греться придётся «с ветерком» и под дождём. В предстоящие выходные Сахалин окатит очередная волна тепла

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Фото: imoveup.ru

В региональном управлении гидрометеослужбы сообщили, что потепление связано с прохождением в наших широтах фронтальных разделов с материка. В субботу 17 февраля ночью будет холодно, на юге до минус 20, в центральных и северных районах до 30 – 35 градусов с минусом. Днём температура воздуха заметно повысится, на юге до минус 3 – плюс 2 градусов. На севере потеплеет на 10 градусов по сравнению с прежними показателями.

В воскресенье также будет тепло, но к общей картине добавятся осадки и ветер. На севере и в центральных районах ожидается небольшой и умеренный снег, а на юге – снег с дождем. Порывы ветра на побережьях будут достигать значений 15 — 20, в Южно-Сахалинске до 15 метров в секунду.

Начало следующей рабочей недели ознаменуется похолоданием, температурный фон вернется к погодной норме февраля.

Ничего аномального не происходит. Весна подаёт сигналы о своём приближении. Интересно, что 14 февраля в Южно-Сахалинске был побит абсолютный рекорд температурного максимума. Довольно долго держался прежний показатель на эту дату плюс 3 градуса, теперь в историю войдёт значение плюс 3,9.

Семён РЕЧКИН.

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