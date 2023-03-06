Первая партия с «островной» пропиской. Возобновляется продажа сахалинских бройлеров

Как сообщили в руководстве южно-саха­линской птицефабрики «Островная», с конца прошлой недели продукция пошла на прилавки. В первую очередь она появилась в торговой сети сельхозпредприятия.

Фото: https://ostrovnaya.ru/Это дебютная партия куриного мяса после ликвидации вспышки птичьего гриппа на фабрике осенью прошлого года.

Возобновить выпуск мяса было делом непростым, нужно было соблюдать все меры предосторожности.

Везли груз на спецтранспорте с материка по суше и по морю – на пароме. Общее количество яиц составило 150 тысяч штук.

Перед закладкой в инкубаторы там проводились дезинфекция и влажная уборка, яйца сортировали по сроку хранения и размерам. Руководство «Островной» поручало исследовать корма для молодняка в лаборатории, чтобы исключить малейшую возможность попадания вируса птичьего гриппа.

Помимо этого, в рацион вылупившихся цыплят стали добавлять больше аминокислот для укрепления их здоровья, а еще антистрессовые препараты. В дополнение всем появившимся на свет бройлерам делали прививки.

Евгений АВЕРИН.