Победители! Юбилейная акция «Советского Сахалина»

Шутов Петр Иванович – заместитель командира 138-го стрелкового полка 101-й стрелковой дивизии Камчатского оборонительного района 2-го Дальневосточного фронта, майор.

Родился 11 (24) января 1905 года в селе Ильинском Кировской области в крестьянской семье.

В 1920 – 1924 годах работал в Ильинском волисполкоме, был членом комиссии райземотдела Слободского райисполкома. В 1926-м окончил Кировскую губсовпартшколу и находился на комсомольской работе на станции Левшино Пермской области. Окончил учительские курсы. Работал учителем в начальной школе, был рабочим на Березниковском химкомбинате.

В Красной Армии с 1927 года. В 1931-м экстерном сдал экзамены за курс Казанской военной школы. Служил командиром стрелковой роты, начальником полковой школы, начальником штаба 302-го стрелкового полка, помощником начальника штаба 101-й стрелковой дивизии на Камчатке.

Участник советско-японской войны 1945 года. Заместитель командира 138-го стрелкового полка майор Шутов особо отличился в ходе Курильской десантной операции.

18 августа 1945 года отряд захвата берега под командованием майора Шутова, сломив ожесточенное сопротивление противника, высадился на острове Шумшу в районе мыса Кокутан-Саки и обеспечил условия для высадки передового десанта. В упорном бою, штурмуя многочисленные японские укрепления, отряд расширял захваченный плацдарм, тесня противника от места высадки десанта. Более трех суток отряд не выходил из боя. К исходу 23 августа гарнизон острова капитулировал, на Шумшу было пленено свыше 12 тысяч вражеских солдат и офицеров. Вслед за этим гарнизоном капитулировали гарнизоны на острове Парамушир и на других островах Курильской гряды.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 сентября 1945 года майору Шутову Петру Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После войны продолжил службу в армии. В 1946-м окончил курсы «Выстрел». С 1953 года подполковник П. И. Шутов – в запасе. Жил в Москве. Награжден тремя орденами Ленина, орденами Красного Знамени, Красной Звезды, медалями. Удостоен звания «Почетный гражданин города Северо-Курильск». Имя Героя носят улица Северо-Курильска и Ильинская школа.

Скончался 25 июля 1982 года. Похоронен на Пятницком кладбище в Москве.

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