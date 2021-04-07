Военный костер

2 апреля, ближе к 12 часам, почувствовал в квартире запах гари и дыма. Бросился на кухню – не горит ли что на плите. Нет, все в порядке. Пробежался по комнатам – может, электропроводка где-то плавится. И здесь все нормально.

Тогда остался третий вариант. Выхожу на балкон, откуда через улицу Хабаровскую открывается вид на воинскую часть. Точно. На заднем дворе части, у КПП военные разожгли костер. Вверх вздымаются языки пламени и белый густой дым. Его несет на жилые пятиэтажки № 42 и 44 по ул. Хабаровской. Дым и гарь через открытые форточки и окна заполняют квартиры.

Сразу вспомнилось сообщение, что на военном полигоне у Успенского завершились учения по отработке обороны острова от супостата. Обороняющиеся, видимо, проиграли сражение, отступили, и теперь в воинской части спешно сжигали секретные документы.

Надо сказать, костер на территории воинской части разводится постоянно. После учений – обязательно. С начала года было уже несколько случаев. Прошлым летом через открытые ворота сам видел, как два офицера (солдатам тайна не доверяется) жгли несколько мешков с картами.

Стремление военных не допустить утечки секретной информации понятно. Но почему должны страдать жители? В городе воздух отравлен выхлопными газами автомобилей и выбросами из печных труб. Армия же своими кострами в центре областного центра усугубляет ситуацию.

Анатолий ВОСТРИКОВ, г. Южно-Сахалинск.