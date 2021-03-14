Привет, весна!

Ой, я так рада наступившей весне! Да, будут еще метели, холода, но она уже пришла, уже порадовала солнцем, капелью, восьмимартовским обилием цветов.

До зеленой травы еще далеко. Моя старенькая бабушка всегда говорит: «Ну, до травы дотянули, теперь не пропадем». Это все отголоски старых голодных времен, ну а мы и так будем живы и счастливы.

Зима была тяжелой, в нашей большой семье двое переболели коронавирусом, очень сильно их зацепило, до сих пор лечатся от последствий. Надеюсь, что эпидемия идет к концу и больше никто из наших не пострадает.

Настроение в последние дни очень хорошее. Мама посеяла рассаду – значит, скоро наступит дачный сезон, а с ним море цветов, встречи с родными и друзьями, шашлыки и т. д.

Я купила на весну новую шляпку и уже «прогуляла» ее в последние выходные. Конечно, надо было еще подождать большего тепла, но так хотелось покрасоваться в такой солнечный день.

Марина, г. Поронайск.