Продемонстрировали волю и мастерство

Завоевали 14 медалей

В Хабаровске состоялся всероссийский турнир по спортивной борьбе «Кубок мэра». Он проводится с 2007 года, а спортсмены состязаются в двух олимпийских дисциплинах: вольной (юноши до 18 лет) и греко-римской борьбе (юниоры до 21 года).

В этом году в краевую столицу приехали спортсмены из 30 регионов страны от Калининграда до Сахалина.

Островной регион представляли борцы из Анивы, Корсакова, Охи, Ноглик и Южно-Сахалинска. В условия жесточайшей конкуренции им удалось завоевать 14 наград, сообщила пресс-служба регионального минспорта.

В греко-римской борьбе южносахалинец Артем Люблин занял второе место в весовой категории до 77 кг.

У «вольников» золотые награды в активе Мурада Арипова (до 55 кг), Нуржигита Яхияева (до 92 кг) и Вадима Кокорина (до 110 кг).

Серебряные призеры: Никита Урманов (до 60 кг), Максим Евдокимов (до 65 кг), Егор Губриенко (до 80 кг).

На третью ступень пьедестала почета поднялись Даниил Соломатин (до 45 кг), Мухаммад Шаропов (до 48 кг), Фаридун Шаропов (до 55 кг), Виталий Герасимук (до 60 кг), Алибек Магомедов (до 65 кг), Егор Суслов (до 80 кг), Даниил Семенов (до 110 кг).

— Все эти тринадцать борцов вольного стиля выполнили норматив КМС, — пояснил старший тренер сборной команды Сахалинской области Александр Ваулин.

Даниил Семенов представлял Оху (тренер Владимир Федосов), Никита Урманов – Ноглики (тренер Евгений Савинов), Мухаммад Шаропов, Вадим Кокорин и Алибек Магомедов тренируются в Корсакове (Хамзат Хамидов, Владимир Парохин), а остальные являются воспитанниками СШОР по греко-римской борьбе г. Южно-Сахалинска (тренеры Эдуард Зарюта, Насим Ганиев, Виталий Хон, Александр Шеварёв).

Разбить предмет в прыжке

В Екатеринбурге состоялся Кубок России по тхэквондо. Соревнования объединили более 1600 участников из 35 регионов России.

Кубок России по тхэквондо – это вторые по статусу соревнования в стране после чемпионата и первенства, поэтому уровень высокий и конкуренция у спортсменов была очень серьезная.

Сахалинские спортсмены заняли восемь призовых мест. Обладателями золотых медалей стали Богдан Лабунский из спортшколы «Кристалл» Южно-Сахалинска и холмчанка Ульяна Голдина.

В спаррингах серебряные награды взяли Вячеслав Ковалев из клуба «Шторм» Южно-Сахалинска и воспитанница клуба «Мужество» Варвара Аруева из Чехова. В дисциплине «Ветераны» второе место занял чеховчанин Вячеслав Ким. Кирилл Ковалев из Холмска стал вторым в спарринге.

Обладателями бронзовых наград в специальной дисциплине по разбиванию предметов в прыжке стали Варвара Аруева и Вячеслав Ковалев.

Лучший игрок турнира

Островной спортсмен Александр Анисимов назван «Лучшим левым крайним игроком» турнира «Весенний кубок Федерации гандбола России». Соревнования проходили в Кемерове и собрали 12 команд в возрасте от 10 до 12 лет.

Несмотря на то, что сахалинская команда заняла на турнире шестое место, в региональной федерации гандбола считают выступления на турнире высоким результатом.

Сахалинская федерация гандбола начала работать только в конце 2022 года. За это время в Южно-Сахалинске прошли этапы, а потом и первый турнир среди школьных команд, из которых сформировали сборную для выступления на всероссийских соревнованиях.