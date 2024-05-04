Южно-сахалинский школьник Владислав Каратеев стал серебряным призером соревнований по теннису «Золотой рог»

Отличная новость из мира большого тенниса прилетела на Сахалин. Во Владивостоке с 29 апреля по 4 мая проходили Всероссийские соревнования по теннису «Золотой рог» первой категории.

В спортивной дисциплине «одиночный разряд» в возрастной группе до 15 лет школьник из Южно-Сахалинска Владислав Каратеев пополнил свою коллекцию спортивных наград серебряной медалью.

Путь к финалу у юного островитянина не был усыпан розами. В первом поединке Владислав не позволил спортсмену из Сургута выиграть ни одного гейма. В 1/8 финала соперник из Красноярка Леонид Сухоруков постарался сделал все от него зависящее, чтобы сахалинский теннисист зачехлил ракетку и покинул турнир. Судьба первого сета решалась на тай-брейке,который наш земляк смог выиграть со счетом 7:3 и сет 7:6. Во второй партии чаша весов склонялась то в одну, то в другую сторону, и все же Владислав смог дожать соперника и выиграть сет со счетом 6:4 и матч 2:0.

Четвертьфинальный поединок с Ярославом Ивановым из Красноярска для сахалинца начался просто ужасно. Первый сет Владислав уступил со счетом 0:6. После такого нокдауна далеко не каждый юный спортсмен может совладать с нервами и завершить поединок в свою пользу. К чести сахалинца он с огромным трудом смог выгрызть второй сет со счетом 7:5. Поймав кураж, в матче Владислав просто уничтожил соперника в третьем сете 6:1 и 2:1.

Не простым получился поединок и в полуфинале с теннисистом из Рязани Александром Тихоновым. Обе партии Владислав завершил в свою пользу со счетом 6:3.

Показав силовой, агрессивный теннис, Борис Воробьев из Москвы до финала позволил своим соперникам выиграть у него всего пять геймов. Как не старался Владислав Каратеев прервать победную серию своего соперника на этом турнире и продолжить свою, на этот раз ему этого сделать не удалось. Поражение в финале со счетом 0:2 и почетное второе место на столь представительном турнире. Здесь необходимо заметить, что Владислав впервые выступал в возрастной группе до 15 лет. И, дебютировав, сразу дошел до финала.

Игорь Карпук.