Среда, 17 апреля, 2024
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Четверо сахалинцев не вернулись из боя на СВО

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Скорбное известие из зоны специальной военной операции – там погибли наши земляки-островитяне.

Как сообщили в правительстве области это гвардии младший сержант Олег Михайлов из Томаринского района, гвардии ефрейтор Александр Экзайн  из Ноглик, гвардии рядовой Ярослав Олейников  из Южно-Сахалинска, младший сержант Вадим Панин  из Холмска.

– В памяти земляков они навсегда останутся героями! Выражаю искренние соболезнования родным и близким бойцов. Семьям будет оказана необходимая помощь, – написал губернатор Валерий Лимаренко.

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