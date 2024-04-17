Четверо сахалинцев не вернулись из боя на СВО

Скорбное известие из зоны специальной военной операции – там погибли наши земляки-островитяне.

Как сообщили в правительстве области это гвардии младший сержант Олег Михайлов из Томаринского района, гвардии ефрейтор Александр Экзайн из Ноглик, гвардии рядовой Ярослав Олейников из Южно-Сахалинска, младший сержант Вадим Панин из Холмска.