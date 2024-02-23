На островах проходят праздничные мероприятия в честь Дня защитника Отечества

Сегодня в Южно-Сахалинске состоялась церемония возложения цветов к мемориалу Славы. В ней приняли участие губернатор Валерий Лимаренко, представители городской администрации, ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие и участники боевых действий, островная молодежь, общественники и священнослужители.

Собравшиеся минутой молчания почтили память воинов, павших в боях за свободу и независимость нашей Родины. Завершилось мероприятие ружейным салютом.

– Друзья, сегодня мы отмечаем День защитника Отечества. Наши бойцы на Донбассе сражаются за Родину. Каждый из них – герой. Все вместе мы поддерживаем ребят, их родных и близких. И этот год в Сахалинской области объявлен «Годом защитника Отечества». Мы делаем все, чтобы обеспечить армии надежный тыл. Чтобы наши воины знали – мы ждем их домой с Победой. Благодарю всех, кто вносит свой вклад в это дело. Военнослужащие, ветераны, молодежь, волонтеры, все труженики Сахалина и Курил. Здоровья вам, благополучия и всего самого доброго, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.

В Анивском районе проходит 31-й Троицкий лыжный марафон. На старты вышли все желающие вне зависимости от возраста. Лыжники преодолевают дистанции от 200 метров до 50 километров. Гонки проходят классическим и свободным стилями, также запланирован масс-старт. Спортивное событие продлится 2 дня.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника отечества, проходят во всех районах области. К примеру, в центре досуга пгт. Смирных в 12:00 состоится праздничная программа «Во славу России!». Аналогичные мероприятия ждут и жителей других муниципальных образований, сообщает пресс-служба регионального правительства.