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«Своих не бросаем». Гала-концерт прошёл в Южно-Сахалинске

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Вот уже во второй раз областная столица стала центром всероссийского музыкального фестиваля.

Накануне Дня защитника Отечества звёзды российской эстрады и сахалинские артисты исполнили песни о нашей стране, о силе русского народа и мужестве бойцов, которые сейчас борются за светлое будущее. На сцену ледового дворца «Кристалл» вышли Shaman, Григорий Лепс, Александр Буйнов, группы «Ва-БанкЪ», «7Б», «Серьга», «Чичерина», артисты Музыкальной академии Ларисы Долиной и многие другие исполнители. Жители и гости островного региона услышали в исполнении любимых певцов и бессмертные хиты, и новые композиции. Ведущими были Юлия Барановская и Влад Маленко.

«Своих не бросаем». Гала-концерт прошёл в Южно-Сахалинске«Своих не бросаем». Гала-концерт прошёл в Южно-Сахалинске

Цель фестиваля «Своих не бросаем» – формирование чувства ответственности за судьбу Родины. Сейчас как никогда важно вспомнить и поддержать наших бойцов, сражающихся за Россию, и пожелать им скорейшей победы.

Телеверсию гала-кон­церта «Своих не бросаем» можно будет посмотреть по Первому каналу 24 февраля в 18.35.

Анастасия КАРАМУШКИНА.

 

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