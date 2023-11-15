Сахалинцы погибли на спецоперации

В бою на СВО пали пятеро наших земляков.

Это гвардии младшие сержанты Николай Травин из Холмского района и Трофим Шанаров из Южно-Сахалинска, гвардии рядовые Сергей Чепуштанов и Александр Бондарев из Тымовского района, Собирджон Немцев из Смирныховского, сообщили в правительстве области.

– Сахалинцы проявили мужество в бою с врагом. Они навсегда останутся в нашей памяти настоящими героями, которые до конца исполнили долг перед Родиной, – написал губернатор Валерий Лимаренко. – Выражаю глубокие соболезнования родным и близким бойцов. Семьям будет оказана вся необходимая помощь.