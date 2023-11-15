Приглашаем школьников 8 — 11 классов к участию в конференции

8 декабря 2023 года в Южно-Сахалинске состоится областная читательская конференция школьников «Дети и детство на страницах художественных произведений». Организатором события стала Сахалинская областная детская библиотека при поддержке регионального министерства культуры и архивного дела.

Участие в конференции – это возможность погрузиться в мир книги, осмыслить его, проанализировать, поделиться своими мыслями, тем самым развить свою читательскую культуру и грамотность.

Сахалинские школьники на примере художественных произведений как отечественных, так и зарубежных авторов в докладе должны раскрыть один из аспектов темы конференции: поразмышлять о мире ребёнка в литературных произведениях, о проблемах, с которыми сталкиваются персонажи, о том, как влияют взрослые на формирование мировоззрения детей и т.д.

Направления конференции:

мир детства в современной литературе;

образ ребёнка в художественных произведениях для детей и подростков;

тема взросления в детской литературе;

нравственно-психологические проблемы героев – детей и подростков – в художественных произведениях для детей.

Для выбора произведения можно воспользоваться списком, составленным Сахалинской областной детской библиотекой (СМОТРЕТЬ).

Конференция будет проходить в очно-заочном формате. Очное участие предполагает личное присутствие на конференции. Для заочного участия можно направить видеовыступление или стендовый доклад.

Авторы лучших работ будут награждены дипломами. Всем участникам будут вручены сертификаты, руководителям работ – благодарственные письма.

Конференция состоится 8 декабря 2023 года с 10:00 до 13:00 в актовом зале Гимназии №1 им. А.С. Пушкина (г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова, 35).

Для участия в конференции необходимо до 27 ноября 2023 года направить заявку, текст выступления и согласие на обработку персональных данных в отдел методической и информационной работы Сахалинской областной детской библиотеки на электронный адрес: sakhmetod@yandex.ru.

Условия участия, требования к работам и выступлениям можно найти в Положении о проведении областной читательской конференции школьников.

Сахалинская областная детская библиотека приглашает учащихся 8-11 классов общеобразовательных учреждений Сахалинской области принять участие в областной читательской конференции школьников «Дети и детство на страницах художественных произведений», сообщает пресс-служба Сахалинской областной детской библиотеки.

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