Сахалинские хоккеисты стали победителями «Золотой шайбы-2024»

Хоккейные команды «Сахалин-2008» и «Сахалин-2009» стали обладателями золотых медалей всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба-2024» в дивизионе «Байкальский» в Нижнем Новгороде.

Островные спортсмены 2008 г. р. выступали под руководством Матея Дубецки. Сахалинцы являются двукратными чемпионами этих состязаний, поэтому приехали в качестве фаворитов. «Сахалин-2008» не оставил ни единого шанса своим соперникам, одержав во всех матчах победы с разницей забитых и пропущенных шайб 33 — 10.

Подопечные Кирилла Громова из команды «Сахалин-2009» обыграли всех соперников, забив 47 шайб, пропустив при этом лишь шесть.

— Огромная заслуга такой уверенной игры в обороне принадлежит вратарю Александру Федорову. Он провёл безупречные матчи и демонстрировал невероятные сейвы. Отмечу всю команду в целом. Все хоккейные дружины играли тремя «пятерками», а у сахалинцев их было две. Тем ценнее стала победа в соревнованиях, — отметил заместитель директора островной федерации хоккея Валерий Рада.

Теперь хоккеисты «Сахалин-2008» и «Сахалин-2009» примут участие в Суперфинале, матчи которого пройдут в Мытищах в мае — июне 2024 года, сообщила пресс-служба минспорта региона.

Федерация хоккея Сахалинской области выражает благодарность региональному центру спортивной подготовки и лично директору Алексею Никонову за помощь в организации поездки наших хоккейных команд, а также родителям спортсменов.

Всероссийские соревнования «Золотая шайба-2024» продолжатся в других возрастных категория. В группе 2011 — 2012 г. р. выступят «Морские Львы» из Холмска (тренеры Дмитрий Дулин и Константин Бубирь). Среди команд-мальчиков 2013 — 2014 г. р. островной регион представят воспитанники тренера Александра Пономарёва из команды «Сахалинские Акулы».

Островные волейболисты завоевали бронзовые медали первенства ДФО

В Хабаровске завершилось первенство Дальневосточного федерального округа по волейболу. Команды юношей и девушек 2006 — 2007 г. р. получили награды и информацию для работы над ошибками.

Островные волейболистки свой заключительный матч проиграли Приморью (1:3) и заняли четвертое место в турнирной таблице.

Юношеская сборная спортшколы по волейболу показала класс команде Якутии (3:0). Победа принесла островитянам третье место.

Бронзовыми призерами первенства ДФО стали Егор Жданов, Эльдар Бунак, Никита Ермолов, Максим Чернецкий, Степан Савватеев, Кирилл Пе, Павел Андросов и тренер Артем Анатольевич Бутько.

Александр Федоров – бронзовый призер Спартакиады учащихся России по горным лыжам

В Сочи наступила очередь Спартакиады учащихся России по горнолыжному спорту. На ГК «Роза Хутор» выступают свыше 100 спортсменов 2008 — 2009 г. р. Первым видом программы стал слалом.

Лучший результат среди островитянок показала Анастасия Трясова (седьмое место), Дарья Зенина – на десятом.

В юношеской гонке бронзовую награду завоевал сахалинец Александр Федоров, выполнивший норматив кандидата в мастера спорта.

В топ-20 заехал еще один представитель островного региона — Дмитрий Тимофеев (16-е место).

8 февраля участники определят победителей и призеров в слаломе-гиганте.

На Сахалине прошли чемпионат и первенство ДФО по киокусинкай

В Южно-Сахалинске на базе учебно-тренировочного центра «Восток» состоялись вторые в истории региона чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по киокусинкай.

– Впервые соревнования такого уровня на Сахалине проходили в далёком 2003 году. И вот мы вновь с гордостью проводим дальневосточные состязания. Это отбор на чемпионат России, поэтому их значимость и важность переоценить просто невозможно, – подчеркнул первый заместитель губернатора Сахалинской области Сергей Байдаков.

За звание сильнейших боролись более 700 спортсменов, представляющих Приморский, Хабаровский, Забайкальский и Камчатский края, Амурскую, Сахалинскую и Еврейскую автономную области, Чукотский автономный округ и Республику Саха (Якутия). Участники выступали в дисциплинах ката и кумите.

— Честь нашего региона отстаивали 250 сахалинских спортсменов, чем мы очень гордимся, поскольку возможность принять участие в соревнованиях такого масштаба есть не у каждого, – рассказал президент региональной федерации киокусинкай Никита Шимко.

По инициативе президента РФ Владимира Путина в стране действует Концепция развития детско-юношеского спорта, которая вовлекает ребят в занятия с самых ранних лет. По словам главы государства, путь в большой олимпийский спорт начинается в детстве. И, чтобы ребята уверенно шли вперед, брали новые высоты, необходима поддержка, в том числе и прежде всего со стороны государства.

Просмотреть результаты соревнований можно здесь: