Фундаментальный кампус. Южно-Сахалинск становится студенческой столицей

В самом начале февраля, как об этом ранее сообщил «Советский Сахалин», Президент России Владимир Путин провёл совещание в режиме видео­конференции о реализации федерального проекта по созданию в стране сети кампусов мирового уровня.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков назвал Сахалинскую область лидером в реализации этого проекта. Глава региона Валерий Лимаренко доложил о том, что строительство научно-образовательного комплекса и студенческого городка идёт опережающими темпами, а также подчеркнул важность этого строительства для островного региона:

– Без сильного университета мы не сможем развивать экономику, создать для молодёжи стимул оставаться учиться и жить тут. Мы не ждём, когда стройка закончится, и начинаем формировать научные лаборатории уже сейчас. Современный кампус – это не только стены, это ещё и новые технологии, – сказал губернатор.

Журналист «Советского Сахалина» побывал на обеих строительных площадках.

Городок для студиодиусов

Объект под названием «Студенческий городок вместимостью 1500 мест» расположен в Южно-Сахалинске на проспекте Победы, западнее пересечения с проспектом Мира.

Площадь студенческого городка чуть больше 36,2 тыс. квадратных метров. Комплекс будет включать в себя три девятиэтажных жилых корпуса, соединённых переходом. Площадь одного этажа – 3 тыс. квадратных метров. Каждый студенческий номер из двух жилых комнат (на четырёх человек) с санузлом и кухней.

Помимо этого генеральным планом предусмотрены рабочие пространства, административная зона, кафе-столовая, медицинский пункт, фитнес-зона с тренажёрными залами и открытая автопарковка на полсотни машино-мест. С северной стороны расположится спортивная площадка. На завершающем этапе проведут благоустройство территории, обустроят пешеходную зону, наружное освещение, озеленение.

Но о благоустройстве говорить ещё рановато. На сегодня выполнен значительный объём земляных работ, в основания корпусов залиты мощные железобетонные плиты. На одной из них началось строительство первого этажа – строители выставили арматуру и приступили к заливке.

Бетонирование производится секциями – так называемыми захватками. На другой плите с помощью надёжной прочной арматуры формируются каркасы, которые затем также зальют бетоном.

На объекте работают до 50 человек. Строительство ведёт сахалинская компания СКФ «Сфера».

Интересуюсь, как строители на объекте пережили недавний натиск циклона.

– Да, погода преподнесла сюрприз, – говорит начальник участка Андрей. – Площадка после снегопадов превратилась в сплошное поле. Много времени и сил потребовалось на её расчистку. Но мы же сахалинцы, справились. Уверен, непогода никак не повлияет на сроки сдачи объекта в эксплуатацию.

По большому счету на этой стройке для «Сферы», давно специализирующейся на монолитном домостроении в сахалинских условиях, сложностей нет. С другой стороны, каждый объект имеет свою специфику, интересен по-своему. Например, в данном случае при заливке фундаментных плит толщиной 0,8 метра потребовалось очень много бетона: на одну плиту – 1200 кубометров. У компании есть два собственных завода, но этих мощностей недостаточно, понадобилось привлечь ещё два завода субподрядчика – компании «Алюрт».

Проект интересен тем, что нижняя часть зданий – проходная, здесь будут стоять колонны, а уже на них будет покоиться плита перекрытия, над которой позже «вырастут» этажи. Сложность в том, что эту плиту перекрытия нужно будет создать на высоте более пяти метров. Типовые же этажи будут около трёх метров высотой.

Используются ли какие-то технологические новинки в строительстве? Всё выполняется в соответствии с рабочей документацией, в которую заложены и современные технологии. В частности, для гидроизоляции используются эластичные профили «гидрошпонка», а для утепления швов – шнур «Вилатерм».

Строители отмечают, что им повезло с грунтом. Он здесь галечный, поэтому осенью после сильных дождей вся вода уходила в грунт и не тормозила стройку.

Морозы также стройке не помеха. Используются соответствующие марки бетона. Кроме того, применяется обогрев тепловыми пушками. Говоря упрощённо, бетонируемый участок укрывают специальным покрытием и подают снизу тепло. Стены, плита прогреваются и набирают требуемую прочность.

Интересно, что для контроля в тело бетона вставляют специальные трубки, их заполняют маслом, после чего в них опускают термометры. Кроме того, температуру измеряют и в окружающем пространстве. Полученные таким образом показатели заносят в специальный журнал. Данные необходимы для собственного контроля и для контролирующих органов.

И роскошная оранжерея в придачу

Ещё один студенческий объект в Южно-Сахалинске – «Научно-образовательный центр». Он расположился на месте бывшего Дома офицеров, в квартале улиц Антона Буюклы – Комсомольская – Музейная – Коммунистический проспект.

Масштабы, конечно, внушительные! Общая площадь комплекса 88,7 тыс. квадратных метров, при этом главный учебно-образовательный корпус займёт, если округлённо, 29,8 тыс. «квадратов». В комплекс включены: зал для собраний на 700 мест, учебно-образовательный и научно-лабораторный блоки, общественные пространства, большая оранжерея, а также предприятия торговли и общепита, библиотека, музей со своими рабочими пространствами, коммерческий корпус, спортзалы. Кампус будет иметь и свою подземную парковку площадью почти 14,5 тыс. «квадратов».

Строительство ведёт компания ООО «ФракДжет-Строй».

Незадолго до Нового года подрядчик приступил к заливке бетона в основной фундамент здания. Всего предстоит залить 60 тысяч кубометров.

По словам заместителя гендиректора по строительству компании «Инвестстрой» (генеральный подрядчик. – Прим. авт.) Николая Артёмова, до середины 2025 года планируется завершить создание каркаса. На этом этапе строительства задействовано полторы сотни строителей и два десятка единиц техники.

Сейчас самый горячий фронт работ развернулся в северо-западной части стройплощадки. Видно, что недавняя стихия также добавила трудностей строителям, но процесс не остановила. От снежных заносов очищены котлованы, оборудование, все производственные площади. Строительство не сбавляет оборотов.

Ярослав САФОНОВ.

Справка

На обоих объектах концессионер – холдинг «К1», генеральный подрядчик – московское ООО «Инвестстрой», проектная организация – ООО «Градостроительный институт пространственного моделирования и развития «Миропроект». Строительство студенческого городка планируется завершить в феврале 2025 года, научно-образовательного центра – в декабре 2026-го.