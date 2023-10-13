Сахалинский фермер попался на скупке браконьерской рыбы и икры 

На территории фермерского хозяйства, принадлежащей 52-летнему жителю Долинска, обнаружены транспортные средства со свежевыловленной рыбой лососевых пород, значительное количество экземпляров выгруженной кеты и горбуши, контейнеры с красной икрой, а также наличные денежные средства и незаконные орудия лова.
Документы, подтверждающие легальность добычи биоресурсов, отсутствовали, сообщает пресс-служба УФСБ России по Сахалинской области.
Как выяснилось, рыба и икра скупались по заниженной себестоимости у частных лиц.
Личности троих были установлены. На основании материалов УФСБ России по Сахалинской области отделом МВД России по городскому округу «Долинский» в отношении скупщика возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 175 УК России, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.