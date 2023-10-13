Все дома Южно-Сахалинска обещают обеспечить теплом в течение двух дней

С 12 октября потеплели батареи гимназии № 3 областного центра. Отопления в учебном заведении и в домах на прилегающих к нему улицах Комсомольской, Фабричной, Горной и Детской не было по причине обустройства новой теплотрассы, которую прокладывали в ходе капитального ремонта Фабричной.

А можно ли было подать тепло раньше? Как объяснили в мэрии, работы значительно усложнили неучтенные сети, которые обнаружили уже после вскрытия дорожного полотна. Из-за них сроки завершения перекладки сетей удлинились. Зато теперь полностью заменены ветхая теплотрасса, канализация, водопровод. Строится ливневый коллектор.

Начинает приходить тепло в дома 22 микрорайона – это окрестности птицефабрики. Там помимо плановых работ по замене теплотрассы неожиданно возникли внеплановые: пришлось постоянно откачивать грунтовые воды. Из-за этого возникли сложности с теплоснабжением двух домов по ул. Украинской 111 и 113 Б.

Специалистам Сахалинской коммунальной компании остаётся запитать старое Дальнее. С 13 октября там потеплеет в домах по улицам Пригородная, Плодородная, Садовая, Студенческая и Ударная.

По словам вице-мэра Алексея Римши, сейчас вся работа коммунальщиков сводится к тому, чтобы настроить гидравлику и циркуляцию внутри микрорайонов: где-то в жилых домах нужно спустить воздух, где-то открыть задвижки и т. д.

Старт отопительного сезона в Южно-Сахалинске проходит в штатном режиме и сохраняется на уровне прошлого года. Завершить подготовку к нему планируют в течение двух дней.

Владимир Павлов.