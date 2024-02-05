Сахалинский легкоатлет Михаил Кожаров взял золото первенства России

Воспитанник корсаковской спортшколы «Триумф» Михаил Кожаров стал победителем первенства России по лёгкой атлетике в помещении и установил новый рекорд Сахалинской области.

Соревнования прошли в Ульяновске и собрали 750 спортсменов из всех уголков России. Островной регион на состязаниях представляли Михаил Кожаров, Алексей Жиров (тренеры Елена Елохина, Сергей Долгов) и Алиса Митрофанова (тренер Константин Крымский).

Михаил Кожаров стал победителем в беге на 60 метров и установил новый рекорд Сахалинской области. Спортсмен преодолел дистанцию за 6,89 секунды. Предыдущий рекорд принадлежал Родиону Фоменку – 6,93 секунды, сообщила пресс-служба регионального минспорта.

Анастасия Парохина завоевала бронзу международных соревнований по вольной борьбе

Сахалинская спортсменка Анастасия Парохина стала обладательницей бронзовой медали XXXV Международного турнира имени Ивана Ярыгина по вольной борьбе.

Соревнования прошли в Красноярске и собрали 475 борцов из 24 стран мира: России, Азербайджана, Албании, Аргентины, Армении, Беларуси, Венесуэлы, Грузии, Ирана, Индии, Казахстана, Китая, Кубы, Кыргызстана, Молдовы, Монголии, Румынии, Сирии, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Южной Кореи и Эквадора.

Анастасия Парохина выступала в весовой категории «женщины, до 68 кг». Сахалинка в поединке за третье место удержала победу со счётом 10:0 и завоевала бронзовую медаль соревнований.

Анастасия – спортсмен-инструктор центра спортивной подготовки Сахалинской области, спортсменка спортшколы «Триумф» г. Корсакова, воспитанница тренера Владимира Парохина.

В восьмом туре – четыре поражения

В Череповце завершился восьмой тур чемпионата России по волейболу среди женских команд высшей лиги «А». Играли местная «Северянка», «Муром» из Владимирской области, «Корабелка» из Санкт-Петербурга и «Сахалин».

Островная команда провела по два матча с «Корабелкой» и «Северянкой» (для команды из Череповца это первый домашний тур в чемпионате).

В первом круге «Сахалин» по два раза уступил «Корабелке» (2:3 и 1:3) и «Северянке» (0:3, 1:3).

Увы, реванша не состоялось. Все четыре матча наши девушки проиграли.

— Честно говоря, даже не знаю, что сейчас сказать. Проиграли четыре матча. Обидно. Очень плохо. Надо приезжать домой, и работать, все разбирать, смотреть все игры, делать выводы, что не так делаем, — считает связующая «Сахалина» Алиса Шишкина.

Следующий тур «Сахалин» проведет в островной столице. Он состоится с 16 по 20 февраля.