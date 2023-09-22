Сахалинский областной суд отмечает 90-летний юбилей

История Сахалинского областного суда началась на севере области, в Александровске-Сахалинском. Здесь в 1933 году обосновался областной суд Хабаровского края.

На торжественном мероприятии председатель регионального правительства Алексей Белик от лица губернатора поздравил представителей и ветеранов судебной системы с 90-летием суда.

— Почти век посвящен важнейшей миссии — защите законных прав и интересов граждан. В коллективе Сахалинского областного суда сложились глубокие традиции верности профессиональному долгу. Изменилась страна, обновились нормы права. Но неизменной остается вера сахалинцев и курильчан в верховенство закона, которую областной суд вновь и вновь укрепляет своими решениями. Уверен, главный островной орган судебной власти будет и впредь стоять на страже справедливости, во взаимодействии с правительством региона способствовать развитию гражданского общества, экономики и социальной сферы Сахалина и Курил, – сказал Алексей Белик.

Председатель правительства области пожелал представителям и ветеранам судебной системы региона дальнейших успехов в работе по защите законных прав и интересов граждан Российской Федерации, крепкого здоровья и семейного благополучия.

— 90 лет – не просто дата в жизни Сахалинского областного суда. Это важнейший этап в многолетнему труде предшественников, многих поколений судей, работников аппарата, которые внесли неоценимый вклад в укрепление независимости и авторитета судебной власти. И сегодня мы прилагаем все усилия, чтобы авторитет суда оставался на том же высоком уровне, который был достигнут нашими предшественниками, — отметил председатель Сахалинского областного суда Сергей Барабанов.

В связи со знаменательной датой ряд судей и сотрудников аппарата суда были отмечены Благодарностью губернатора Сахалинской области и ведомственными наградами, сообщает пресс-служба регионального правительства.