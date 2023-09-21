Ёлки-палки… Широкой этой стройке было места мало? При рытье котлованов кампуса «СахалинTech» пострадали зелёные насаждения 

Из отпуска вернулась под впечатлением от поездки в подмосковное Коломенское. Старинная царская резиденция середины XVII века окружена роскошным парком и фруктовыми садами. Огромные раскидистые липы, все в цвету, источали медовый аромат. Между тем табличка у входа в аллею сообщала, что высажены деревья в 1825 году. В том самом, который памятен нам восстанием декабристов!

Ветки фруктовых садов гнулись под тяжестью урожая яблок, груш, слив, а ведь некоторым деревьям за сто лет. Просто поразительно, насколько они плодоносны в своём почтенном возрасте. А дубовая роща в Коломенском, как оказалось, уже отметила своё 600-летие!

Конечно же, о деревьях заботятся: подкармливают, проводят санитарную обрезку, лечат (пломбируют дупла), и зелёные старожилы по многим позициям могут дать фору молодым посадкам. В Японии, например, тоже берегут деревья: чем они старше и мощнее, тем ценнее.

А вот в повседневной дальневосточной, и в частности сахалинской, практике чаще наблюдается иное – стремление вырубить деревья, которым бы еще расти и расти, и заменить их новыми посадками. Из «долгожителей» у нас в пиетете, пожалуй, только тисы да корейские сосны. И то время от времени появляются сообщения об их незаконных порубках.

Незавидна судьба островков зелени, где появляются стройплощадки. Пересаживать взрослые деревья сложно и затратно, проще срубить, а в договоре прописать компенсационное возмещение потерь по окончании строительства в определенном эквиваленте.

Сейчас южносахалинцы наблюдают, как на месте бывшего Дома офицеров российской армии разворачивается строительство кампуса «СахалинTech» – объекта мирового уровня (таковым он значится в федеральных документах). Стройплощадка по периметру скрыта за баннерами, но неравнодушные горожане через прорези в них разглядели снос некоторых крупномерных деревьев, в том числе хвойных, растущих вблизи ограды. Их ломали и выворачивали корни экскаватором. Поверженные ёлки постепенно превращаются в палки… Так ли уж они мешали строителям – вопрос, потому что практически весь пустырь свободен для рытья котлована кампуса. А узкая зеленая лента хвойных деревьев тянется только по периметру участка. В конце концов, можно было бы от неё и отступить.

Помнится, когда расширялись площади гаража администрации области на ул. Карла Маркса, под снос определили несколько возрастных сосен. После публикации в «Советском Сахалине» в проект внесли коррективы и деревья сохранили. Они и сегодня украшают этот участок улицы.

На ул. Сахалинской областного центра многие годы удивительным образом (сквозь строение) росло дерево. Ни у кого тогда не поднялась рука его срубить. Это произошло позже, когда территорию под ларьки и конторы облюбовали предприниматели.

В одном из японских городов есть банк, в который строительные фирмы при подготовке стройплощадки делают взнос. После ремонта и строительства они забирают свой вклад. В банке хранятся и деревья, выкопанные с территории площадки, их по завершении работ вновь сажают.

Дереву, мешающему строительству, связывают корни, упаковывают, и по дну траншеи многотонную массу перекатывают в безопасное место. У японских рабочих принято даже аплодировать удачному перемещению деревьев.

У нас ещё не хватает культуры осознать ценность старых деревьев. Их утрата считается несущественным вредом. А по-хорошему, ещё до начала строительства надо позаботиться о безопасности насаждений и надёжных защитных заграждениях. На стройплощадке «СахалинTech» таких не видно. Вот горожане и волнуются, уцелеют ли остальные красивые хвойные деревья у ограды?

Людмила Николаева.

Фото автора.