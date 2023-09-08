Сахалинский Штирлиц. Имя советского разведчика увековечили в Южно-Сахалинске

На территории Корейского культурного центра прошла церемония открытия бюста легендарного советского разведчика Евгения Кима. Его имя внесено в сводный список на увековечивание в 2023 году решением межведомственной рабочей группы, созданной по поручению Президента России Владимира Путина.

На открытии присутствовал скульптор Михаил Баскаков, лауреат премии ФСБ в области изобразительного искусства. Соавтором выступил помощник президента Владислав Мединский.

Мероприятие прошло со всеми почестями: почётный караул, перечисления заслуг разведчика перед родиной, возложение цветов.

​– Буквально недавно мы отметили День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, которая унесла миллионы жизней. Десятки тысяч корейцев оказались вдали от Родины, в том числе семья Евгения Ивановича. В возрасте 10 лет он оказался на Сахалине. После войны семья его осталась здесь, и Сахалин стал родным домом для него. Десятки тысяч сахалинских корейцев трудились на благо региона и страны, как и Евгений Иванович, который трудился на благо безопасности страны. Спасибо всем причастным к открытию бюста, – отметил первый заместитель губернатора Сергей Байдаков.

​– Это был человек необыкновенной судьбы, который однажды сделав свой выбор, остался верен ему до конца и стоял на страже безопасности страны. Сегодня, когда перед нашим государством стоят новые вызовы, сотрудники органов безопасности плечом к плечу с военнослужащими и сотрудниками других силовых структур с первых дней специальной военной операции мужественно защищают Родину и исполняют свой долг. Мы умеем ценить настоящее и прошлое. Уверен, что героическая жизнь и пример судьбы выдающегося разведчика поможет молодежи правильно проложить свой жизненный путь и найти себя в служении Отечеству, – отметил начальник УФСБ России по Сахалинской области Александр Филоненков.

Право снять завесу с монумента было предоставлено племяннику разведчика Ким Ген Су.

Он рассказал, что при встречи на вопрос «Кем работаешь?» дядя отвечал «Дипломатом». После получения им Героя Советского Союза, семья не могла понять, чем дипломат заслужил такую высокую награду. А Евгений отнекивался, говорил, что все будет известно позже. Так и случилось.

Открытой информации о герое не так много. Полковник КГБ СССР в отставке, Герой Советского Союза, младший сын в крестьянской семье родился 27 февраля 1932 года в корейском городе Кочан. При рождении получил имя Ким Ен Чер. Лишь в 45 лет поменял на русское – Евгений Иванович.

Так сложилось, что семья Кима рано осталась без кормильца. Матери одной приходилось поднимать шестерых детей.

В 1942 году его семья переехала на Сахалин и обосновалась в поселке Торо, нынешнем Шахтерске.

После возвращения Южного Сахалина в нынешние границы области Ким Ен Чер пошел в советскую школу. Он совмещал работу и учебу на «отлично». И изучал языки — родной корейский, японский, английский , испанский и, конечно, русский.

Поступив в Ленинградский госуниверситет по специальности «японская филология», полиглот подрабатывал переводчиком в институте зоологии, где заинтересовался флорой и фауной. Чтобы лучше разбираться в этой сфере, Ким параллельно учился на заочном отделении биологического факультета. И получил два диплома — оба с отличием.

Мимо такого ценного кадра не смогли пройти сотрудники Первого Главного управления КГБ СССР. На службу в особый резерв Евгений был зачислен в 1960 году. Спустя два года, приступил к оперативной работе в разведке.

Но самая главная его миссия началась в 1966 году, когда в качестве разведчика-нелегала Ким был выведен в страну со сложной агентурно-оперативной обстановкой. И успешно руководил созданной при его непосредственном участии автономной нелегальной резидентурой.

В сети ходят разные предположения, где именно работал Евгений. Кто-то считает, что это была Корея, кто-то – что Китай. Подлинной информации нет.

Во время подготовки в КГБ у Кима уже была семья, рос маленький сынишка. Предполагалось, что Евгений пробудет в другой стране несколько лет и вернется к родным. Но командировка продлилась на несколько десятков лет.

На родину Евгений не мог приезжать часто. По этой причине он не смог проститься с матерью, которая умерла, когда Ким выполнял свой служебный долг.

В разведке он проработал до 1989 года. За проявленные мужество и героизм в 1897 году подполковник удостоен звания Героя Советского Союза. За службу на благо безопасности страны разведчик награжден орденами Ленина, Красной Звезды, Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалью «Золотая звезда» и «За отвагу», нагрудными знаками «Почетный сотрудник госбезопасности» и «За службу в разведке», и другими ведомственными знаками и медалями.

Жизнь советского разведчика Евгения Кима оборвалась в ноябре 1998 года. Он похоронен на Троекуровском кладбище.

Анастасия КАРАМУШКИНА.

Справка:

Нелегалом называют разведчика, который живет и работает в другой стране под видом ее коренного жителя или гражданина третьего государства.