Юрий Трутнев: «Восточный экономический форум традиционно является ведущей мировой площадкой для обсуждения экономических и политических проблем»

— Юрий Петрович, каждый год Восточный экономический форум посещают представители разных стран. Можете ли сказать, какая ситуация в этом году?

В мероприятиях VIII Восточного экономического форума ожидается участие около 7 000 человек с учетом представителей СМИ из более чем 50 иностранных государств. Самыми многочисленными станут делегации из таких стран, как Китай, Мьянма, Индия, Монголия и Лаос. Однако представители недружественного блока тоже приедут.

-Юрий Петрович, с учетом всех новых вызовов, остается ли Восточный экономический форум рабочим инструментом?

— Мы проводим Восточный экономический форум в восьмой раз. За это время он стал одним из ключевых инструментов развития Дальнего Востока. На площадках Форума были приняты такие важные для макрорегиона решения, как создание программ дальневосточный гектар и дальневосточная ипотека, механизма выравнивания энерготарифов; подписаны соглашения о строительстве завода «Звезда», Амурского газоперерабатывающего завода и Амурского газохимического комплекса, Находкинского завода минеральных удобрений, морского комплекса по перегрузке сжиженного природного газа (СПГ) на Камчатке и многих других знаковых предприятий. Реализовано 2800 инвестиционных проектов, объем фактических инвестиций на Дальнем Востоке в проекты с государственной поддержкой составил 3,4 трлн рублей, создано более 120 тысяч рабочих мест. В прошлом году по итогам Форума Президентом России было дано поручение о реновации дальневосточных городов. Часть мастер-планов будет представлена на текущем Форуме.

На этот Форум у нас тоже большие планы. Правда, не все из них стоит сейчас освещать. Скажу только, что с учетом Молодежной программы на ВЭФ 2023 запланировано более 120 деловых мероприятий, в рамках которых будут обсуждаться такие важные для Дальнего Востока и всей нашей стран вопросы, как развитие Восточного полигона, создание альтернативной международной валютно-финансовой системы, развитие научной дипломатии, трансграничного сотрудничества, технологий, использование искусственного интеллекта, модернизация образовательного процесса и будущее учебных заведений ДФО.

Отдельное внимание будет уделено бизнес-диалогам. Российские предприниматели встретятся с коллегами из Индии, Китая, Монголии и стран АСЕАН. Уверен, результатом станет большое количество новых инвестиционных соглашений с иностранным участием, которые принесут на дальневосточную землю новые проекты, технологии, рабочие места и станут залогом крепкой дружбы между нашими странами.

Уверен, что ВЭФ-2023 традиционно пройдет на высоком организационном уровне, укрепит позиции Дальнего Востока в системе экономических отношений АТР, а главное — поможет нам найти ответы на все поставленные вопросы и вызовы.