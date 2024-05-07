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ЮБИЛЕЙ «СОВЕТСКОГО САХАЛИНА»

Наш друг и помощник

Не секрет, не многим федеральным, а тем более региональным периодическим изданиям удалось после перестройки выжить на читательском потребительском рынке. Тем более приятно сознавать, что наша островная газета «Советский Сахалин» не только выдержала конкуренцию, но и сохранила статус и своё первоначальное название.

Вот почему приближающийся 100-летний юбилей издания не просто дата. Это история. История возрождения и становления единственного островного и отдалённого региона России.

Освещая знаковые события, газета в то же время всегда рядом с читателем. И в самые тяжёлые, и в самые счастливые периоды жизни. Благодаря высокому профессионализму редакционной команды, неравнодушию журналистского сообщества газеты к повседневным проблемам островитян, настойчивости в решении этих проблем газета востребована читателями на протяжении десятилетий. Для старшего поколения она стала по-настоящему семейной газетой.

Наше общественное объединение пенсионеров «Совесть» около 20 лет сотрудничает с редакцией «Советского Сахалина». Судя по многочисленным нашим публикациям и письмам пенсионеров из других городов, удаётся решить многие вопросы именно при поддержке издания как связующего звена с правительством и депутатским корпусом области.

Общественное объединение пенсионеров «Совесть» от всего старшего поколения островитян желает нашему «Советскому Сахалину» и в дальнейшем ярких материалов, новых творческих идей. Пусть издание идёт в ногу со временем, остаётся актуальным, востребованным и любимым читателями.

Татьяна Рукавишникова, почётный гражданин Сахалинской области.

 

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