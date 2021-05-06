Сходим в зоопарк? В праздничные дни это одно из любимых мест отдыха жителей и гостей Южно-Сахалинска

Самая популярная экспозиция зверинца – приматы. Открылась она совсем недавно и понравилась посетителям. Здесь тепло, уютно, есть мягкие диваны. Хочется часами наблюдать, как зеленые мартышки резвятся, играя в догонялки, как гиббоны ловко бегают по канатам или как мама-лемур ухаживает за своими малышами. При уличной температуре плюс 25 градусов обезьянки будут играть в летних вольерах у входа в зоопарк.

Не забывают посетители и про других животных. Еще один их любимец – лев по кличке Лорд. Его раскатистый рык можно услышать со всех уголков зоопарка. Африканский экзот уже стал совсем сахалинским, его не пугают снег и морозы.

В то время, как лев оповещает всех, кто здесь царь, тигрица Глория проявляет свой характер. Она старается не обращать внимания на гостей зоопарка, занимается своими делами и, если что-то будет не по ее, может грозно зарычать. А вот ее сосед тигр Амур похож на домашнего кота, только в несколько десятков раз больше. И поиграет, и поскачет, и кверху животом полежит.

Медведи – милые и опасные, только так можно описать этих мощных животных. Пока косолапые старожилы зоопарка Ваня и Маша чинно обходят свои владения, молодая медведица Юля завладевает вниманием публики.

– Она у нас с хитрецой, – рассказывает заведующая информационно-просветительским отделом зоопарка Евгения Титаева. – Когда ей наливают бассейн, Юля сначала ходит вокруг него, привлекая посетителей. Потом разбегается и прыгает в воду, брызги летят на зрителей. Все в восторге, особенно дети.

Но все же у каждого приходящего сюда свой любимчик. Некоторые постоянные гости зоопарка специально приходят полюбоваться только им.

Глядя на милых животных, хочется угостить их чем-то вкусным. И это можно сделать. Для этого есть специально отведенные места. Но важно помнить: приносить с собой лакомства категорически запрещено! Это может быть очень опасно для животных.

Лучше приобрести яблоки, морковку и сухари в зоопарке. Специалисты составляют эти наборы с учетом ежедневного рациона зверей. Бывали случаи, когда посетители пренебрегали этим правилом и кормили животных своей едой. Приносили все, что угодно: овощи, фрукты, какие-то очистки, даже колбасу и суп. После таких «подношений» животные попадали в клинику и долго лечились. Если сотрудник зоопарка заметит, что вы кормите зверей чем не положено, то он вправе изъять продукты и выпроводить вас за пределы зоопарка. Поверьте, животные здесь не голодают.

Совсем скоро их переведут на летнее питание: сократят количество мяса, заменят овощи, фрукты и сено свежей травой и молодыми веточками. Ведь в теплое время года звери тратят гораздо меньше энергии.

Нередко люди приносят в зоопарк найденных животных. Однако это не по адресу. Специально для таких случаев существует агентство лесного и охотничьего хозяйства. На сайте зоопарка можно найти памятку с указанием, что делать с раненым диким животным.

Тем не менее, люди по незнанию все равно несут раненых птиц, енотовидных собак и лис в зоопарк, где его сотрудники по возможности помогают бедным зверькам.

Преимущественно краснокнижным, согласовав свои действия с региональным агентством лесного и охотничьего хозяйства. Кого-то из подранков вылечивают и отпускают в естественную среду, кого-то оставляют, если животное больше не сможет жить на воле. Так, в мае с представителями профильного агентства работники зоопарка выпустят на свободу длиннохвостую неясыть. Ее жительница Южно-Сахалинска отбила у ворон в городском парке им. Ю. Гагарина.

Уже началась активная подготовка к летнему сезону. Вольеры очищаются от снега и льда, просушиваются и ремонтируются после зимы. Их продезинфицируют для полной безопасности животных.

– Приводим в порядок и ремонтируем пруд для водоплавающих, – рассказала заведующая зооветеринарным отделом Ирина Чухнина. – Чтобы он не заболачивался, добавляем в воду специальное средство, препятствующее развитию плохой микрофлоры.

Скоро для енотов и хищных птиц завершится строительство новых вольеров. Все они будут в одном стиле.

Весна в зоопарке примечательна пополнением, что объясняется комфортными условиями содержания. В марте у молодой пары лемуров родились малыши. Они уже подросли, но все еще не могут обойтись без мамы. Недалеко от вольера лемуров – большой аквариум с карпами кои, которые тоже дали потомство.

Традиционный бэби-бум устроили козы, овцы и птицы. Увидеть приплод можно будет уже 9 мая. На этот день в зоопарке запланированы мастер-класс и квест «Зарница» для детей. А также весь май по выходным здесь будут проходить экскурсии, показательные кормления животных и интерактивные мероприятия.

Анастасия Карамушкина.