Сильный ветер и снег остановил транспортное сообщени в четырех сахалинских районах и на северных Курилах

Из-за ухудшения погодных условий с 15.45 24 января остановилось движение паромов на линии Холмск — Ванино.

Как сообщили в главном управлении МЧС РФ по Сахалинской области, ограничение продлится до окончания ненастья. Согласно прогнозу регионального управления гидрометеослужбы, опасное волнение в Татарском проливе сохранится до вечера 26 января. Похожая картина будет возле юго-западного и охотоморского побережья Сахалина и возле берегов Итурупа

В ближайшие сутки, по данным синоптиков, небесная канцелярия преподнесет сюрпризы и на суше в виде сильного ветра и метелей. По этой причине во второй половине дня 24 января закрыли проезд между селами Новотроицкое и Троицкое в Анивском районе. Там из-за плохой видимости произошло массовое ДТП, по свидетельству очевидцев, в кучу там собралось не менее семи машин.

ГИБДД области призывает водителей быть предельно внимательными на дороге – в последующие сутки бдительность будет далеко не лишней. Согласно прогнозу островных синоптиков 25 января и ночью 26-го в Углегорском, Томаринском, Холмском и Невельском муниципальных образованиях ожидается сильный ветер (25–28 м/с) с порывами до 35 м/с ( это ураганное значение), сильная метель.

Уже сейчас администрация Невельского района сообщила, что отменяет занятия в школах 25 января – учащиеся перейдут на дистанционку. Детсады будут работать в штатном режиме. Вполне возможно, что аналогичные решения примут и в других МО, которые затронет циклон.

На Курилах днем 25 и ночью 26 января ждут ураганный ветер, его скорость может достигнуть ураганных значений 33-38 м/с. Днем 25 января в Северо-Курильском районе ожидается очень сильный снегопад, сильная метель и слабая видимость на дорогах – менее полукилометра. Скорость ветра составит 15 м/с и более.

Эдуард Самойлов.