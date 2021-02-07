Вот так сюрприз!

Дачники сейчас активно обсуждают «Правила разведения огня на участках», принятые МЧС на 2021 год.

Похоже, при разработке этих правил никто не думал о самих дачниках и об экологии. Десятки лет владельцы садово-огородных участков всякий растительный мусор сжигали и получали прекрасное калийное удобрение – древесную золу. В бочку для сжигания шли обрезанные ветки, вырезанные прутья малины, сухая трава, верхняя часть пожухших многолетников, гнилые доски.

По новым правилам должны быть специально оборудованы места для сжигания дачного мусора. Это выкопанные ямы, долженствующие находиться в 50 метрах от строений, или закрытые металлические емкости, отнесенные от строений на 25 метров.

Они там, наверху, не знают, что ли, что у нас участки не по гектару, а по 6 – 8 соток? При всем желании невозможно выполнить ни одно из условий. Я, например, могу поставить бочку для сжигания мусора только в углу участка, но там же соседи, их строения!

Зола, повторюсь, очень ценное удобрение. Я, чтобы нажечь ее побольше, за последние годы очистил много залежей сухих ветвей деревьев, выкорчеванных на разрабатываемых участках. У нас это добро кучами лежит вдоль внутренних дорог садоводческого некоммерческого товарищества. И МЧС эти кучи почему-то не беспокоят, хотя угроза пожара от них поболее, чем от моей бочки.

Теперь мне что? Тащить свой мусор на эти кучи? Прошлым летом власти установили несколько мусорных контейнеров у остановки автобуса на трассе. Мы туда кое-что выбрасывали – то, что непригодно для сжигания и производства золы. Это были небольшие пакеты. А как отнести к этим контейнерам большие ветки или малиновую лозу? Вязать вязанки из хвороста и уподобляться персонажам картин 19 века?

Ладно, я мужик, но ведь большинство участков обрабатывают пожилые женщины, и им предлагают тащить неудобный, нестандартный груз за 0,5 – 1,5 км, тогда как каждая несет еще что-то из урожая!

В прошлом году нам запрещали разводить огонь на участках только в течение мая, а потом продолжалась привычная жизнь. Тот месяц мы перетерпели, хотя должного порядка на участках из-за скопленного мусора не было. Соседка как-то не выдержала, запалила огонь, дроны это нарушение отсняли, и пришлось ей платить 2 тыс. рублей штрафа.

Дачники, конечно же, не смогут весь сезон обходиться без сжигания растительного мусора. Придется платить штрафы. Может, правила для того и задуманы, чтобы пополнить казну?

P. S. До нового дачного сезона еще три месяца. Прошу редакцию получить комментарий на мое письмо от южно-сахалинской власти. Может быть, правила следует толковать по-другому?

Петр НИКИТИН, г. Южно-Сахалинск.