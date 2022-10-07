Создание арт-кластеров на Дальнем Востоке обсудили на форуме «ProДФО»

6 октября в рамках форума «ProДФО» состоялась панельная сессия, участники которой обсудили проблемы и задачи создания арт-резиденций на базе бывших промышленных объектов в регионах Дальнего Востока. Эксперты рассказали, почему сегодня необходимо давать вторую жизнь заброшенным городским пространствам и какую пользу такие площадки могут дать молодым специалистам в сфере креативной индустрии.

Модератор, руководитель промогруппы каналов 360 Виктор Абрамян сообщил, что сегодня в ряде российских городов можно наблюдать ревитализацию неиспользуемых комплексов зданий. Как правило, это бывшие заводы или сооружения, которые реконструированы и представляют собой творческие лаборатории, дизайн-центры, коворкинги и музеи современного искусства.

По мнению основателя Креативной экосистемы «Флакон», создателя дизайн-завода «Флакон» (г. Москва) Николая Матушевского, суть ревитализации заключается в том, чтобы с минимальными вложениями вдохнуть жизнь в новое пространство. При этом главную роль играют молодые специалисты, которые формируют креативное сообщество.

«Самое главное для арт-кластеров – это сообщество. Нужно понимать, как оно будет взаимодействовать внутри этого пространства. Это территория, которая объединяет специалистов в сфере дизайна, производителей товаров и услуг в мире искусства. Такие площадки нужно правильно наполнять и организовывать необходимые условия для самореализации. В то же время следует давать возможность сообществу самостоятельно обустраивать их и проводить мероприятия», – рассказал Николай Матушевский.

Организаторы мероприятия – Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, НКО «Фонд развития социальных инициатив». Видеозапись форума доступна на официальном сайте prodfo.ru и на RUTUBE-канале по ссылке: https://rutube.ru/channel/26654746/