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Рекорд «Горного воздуха»

Известный сахалинский горнолыжный комплекс «Горный воздух» установил новый рекорд посещаемости – в завершившемся сезоне на его трассах совершено более 2 миллионов спусков.

Это на 400 тысяч больше, чем за прошлый горнолыжный сезон. Об этом стало известно в ходе рабочего совещания в региональном правительстве, которое провёл губернатор Валерий Лимаренко.

Всего в этом сезоне «Горный воздух» принял 280,5 тысячи туристов – на 24,5 тысячи больше, чем в прошлом году. Кроме того, на горнолыжном комплексе удалось увеличить количество дней катания до 135, а количество соревновательных дней до 45.

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