Ещё 800 метров, и к взлёту готовы! Больше трёх километров взлётно-посадочной полосы строят в Южно-Сахалинске

Подрядчик построил 2600 метров взлётно-посадочной полосы аэропорта областной столицы, остаётся построить отрезок в восемьсот.

Новая полоса будет принимать воздушные суда без ограничений, повысит безопасность полётов, сведёт к минимуму сбои из-за погодных условий. Объект планируют ввести в эксплуатацию уже в 2025 году. На площадке накануне побывал губернатор Валерий Лимаренко.

– Мы получили поддержку Президента по финансированию. В 2024 – 2025 годах нам выделяют федеральные средства на завершение строительства, и мы успешно закончим эти работы. Это один из главных инфраструктурных элементов будущего логистического центра, который формируется на юге Сахалина, – прокомментировал губернатор.

Новая полоса будет на пятнадцать метров шире действующей, полная её длина больше трёх километров. Это позволит острову принимать практически все воздушные суда. Объект разработан в соответствии с сейсмическими нормами. Новую «взлётку» снабдят навигационным и светосигнальным оборудованием, системой сбора и очистки дождевой и талой воды, рулёжными дорожками. Проверка радиотехнического оборудования запланирована на май.

– За зиму мы запаслись скальным грунтом, привезли цемент. Будем использовать щебни и местные, и с материка, – добавил Андрей Костоусов, заместитель директора филиала по производству ООО «РСК».

Действующая взлётно-посадочная полоса в аэропорту Южно-Сахалинска введена в 1964 году. В 2023 году в Южно-Сахалинске ввели в эксплуатацию самый крупный на Дальнем Востоке ­аэровокзал. Он способен обслуживать примерно 1,6 тысячи пассажиров в час и до пяти миллионов в год.

Ещё один важный для Сахалинской области шаг – создание дальневосточной авиакомпании на базе «Авроры». Она обеспечивает авиасообщением сотни на­селённых пунктов, повысив качество обслуживания пассажиров. Возросло и количество рейсов между Южно-Сахалинском и Москвой: самолёты в столицу летают теперь 19 раз в неделю, сообщает пресс-служба регионального правительства.