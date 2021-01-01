Спрос на документалистику. Экземпляры нового издания островного историка Николая Вишневского разошлись по свету

Речь идет о книге «Северная частица Страны утренней свежести», изданной в центральной городской библиотеке имени О. П. Кузнецова. На ежегодном городском интерактивном конкурсе «Успех года» документальное повествование об истории корейского населения Макаровского района с большим отрывом победило в номинации «Книга года». За нее отдали голоса читатели, живущие в разных частях планеты. Книга ушла во Францию, Великобританию, Канаду, Корею и Японию.

В отличие от трудов предшественников, раскрывавших тему через общие тенденции в масштабах области, Николай Вишневский рассказывает историю макаровских корейцев через судьбы конкретных людей, иллюстрируя текст фотографиями из семейных альбомов старожилов. А это всегда интересно.

В процессе исследования обнаружилось, что каждый второй член диаспоры макаровских корейцев – выходец из Александровска-Сахалинского, малой родины автора. В 1925 году, с уходом японцев с Северного Сахалина, сразу 600 человек переселились в Углегорск или в Макаров, где на целлюлозно-бумажных заводах требовались рабочие руки.

Иллюстрирует книгу большой массив ранее не публиковавшихся документов и фотоматериалов, предоставленных автору архивами Японии и Кореи. В частности, все упоминания о корейцах – из номеров газеты «Карафуто симбун», выходившей в Тойохаре (ныне Южно-Сахалинск).

Большое исследование истории Макаровского городского округа вылилось в трилогию «Макаровская земля», финальная часть которой – «Под флагами СССР и России» (в двух томах) – планируется к изданию в начале следующего года.

Что касается дальнейших планов, то идея создания книги по истории своего муниципалитета заинтересовала поронайцев. А южносахалинцы ждут от историка Вишневского столь же фундаментального исследования, посвященного деталям вступления Красной Армии в Тойохару в августе 1945 года.

– За книгу Николая Вишневского отдали голоса люди, которые интересуются историей Сахалина и островитян, и их оказалось немало, – отметила директор сети городских библиотек Ольга Бородина. – Многим хотелось бы ее прочитать. В электронном виде это возможно на нашем сайте: https://ys-citylibrary.ru/userfiles/mag/strana_utren_svesh/index.html

Лидия КИСЕНКОВА.