Коллектив ООО «Пилигрим» г. Корсакова выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи с безвременным уходом из жизни генерального директора ООО «Пилигрим»

БАРАННИКОВА Михаила Июльевича.

Михаил Июльевич родился в 1960 году. С 1979-го по 1984-й учился в Дальневосточном техническом институте рыбной промышленности и хозяйства (г. Владивосток), получил диплом о высшем образовании с квалификацией инженер-технолог. В 1984 году молодого специалиста приняли на работу на Корсаковскую базу океанического рыболовства. Прошёл путь от мастера по обработке рыбы до помощника капитана по производству. За хорошую работу в промысловых рейсах неоднократно получал благодарности и почетные грамоты от администрации базы и руководства Сахалинрыбпрома.

В сентябре 1993-го получил предложение и перешёл на должность заместителя директора по добыче и флоту в Ассоциацию рыбопромышленников Сахалина, в дальнейшем был назначен на должность директора по промышленному рыболовству АРС.

С 1998 года возглавлял компанию ООО «Пилигрим».

Скорбим о несоизмеримой утрате. Светлая память об этом человеке останется в наших сердцах.