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Теория дополнена практикой. Сахалинские учёные выпустили учебник по рыбоводству для вузов

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Учебное пособие для вузов «Искусственное разведение тихоокеанских лососей», написанное учёными из СахГУ, выпущено электронным издательством «Юрайт» в Москве, сообщила пресс-служба учебного заведения.

Авторы книги – доцент кафедры экологии, биологии и природных ресурсов, кандидат биологических наук Анна Литвиненко и старший преподаватель кафедры Екатерина Гринберг. В их учебном курсе изложены основные приемы и методы в искусственном разведении тихоокеанских лососей. Учебник предназначен для студентов направления подготовки «Водные биоресурсы и аквакультура», практикующих специалистов-рыбоводов лососевых рыбоводных заводов, работающих в области искусственного воспроизводства и пастбищного рыбоводства.

– Это пособие мы подготовили ещё три года назад совместно с Екатериной Гринберг, она рыбовод со стажем более 20 лет, имеет многочисленные награды, – рассказала Анна Литвиненко. – Теоретическая основа в книге дополнена практическими, тонкими нюансами, которые точно неизвестны в других регионах, где проводится обучение по нашему направлению. Поэтому надеюсь, что этот труд будет очень полезен.

Публикация содержит не только информационные материалы, но и ещё и контрольные вопросы, тесты и рабочую программу. Таким образом, она полностью подготовлена для образовательной программы «Водные биоресурсы и аквакультура» (бакалавриат) и может использоваться в различных университетах как в печатном, так и в электронном виде, в форме мобильного приложения. Подготовку по данному направлению в России ведут переменно от 10 до 15 вузов. Учебник также будет весьма полезен для подготовки в магистратуре «Водные биоресурсы и аквакультура», профиль «Аквакультура».

В учебном пособии учтены и описаны последние нововведения, которые наработаны в мировой рыбоводной практике.

Описан и пример инновационного подхода – практика лососёвых заводов в Сахалинской области, которые используют в качестве выростных водоёмов ещё и естественные водоёмы. Так, на курильских озерах подрастающая молодь в садках потребляет не только искусственный корм, но ещё и естественный.

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