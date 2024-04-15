Вторник, 16 апреля, 2024
ДомойЛента событий
Лента событий

С 15 апреля на территории Сахалинской области установлен пожароопасный сезон

146

Пожароопасный сезон — это период, когда из-за сухой и тёплой погоды увеличивается риск возникновения природных пожаров на территории, сообщили в областном агентстве по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

Самой распространённой причиной пожара является человеческий фактор. Часто разведенный костер, брошенные на землю горящие спички или непотушенные сигареты, сжигание мусора на открытой территории приводят к необратимым последствиям. Опасность таких пожаров в том, что они быстро распространяются, особенно в ветреные дни. Неосторожное обращения с огнем влечет за собой уничтожение лесов, домов или целых поселений. Кроме того, опасный для здоровья человека дым от разгоревшейся травы распространяется на многие километры.

В случае обнаружения пожара необходимо сообщить по телефонам экстренных служб:

  • 101 – пожарная охрана;
  • 112 – единый номер вызова экстренных служб.
Предыдущая статья
Рыболовы на льдине. Спасательная операция на Изменчивом
Следующая статья
Светлая память
ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ
баннер2

СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2023 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ