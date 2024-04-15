С 15 апреля на территории Сахалинской области установлен пожароопасный сезон

Пожароопасный сезон — это период, когда из-за сухой и тёплой погоды увеличивается риск возникновения природных пожаров на территории, сообщили в областном агентстве по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

Самой распространённой причиной пожара является человеческий фактор. Часто разведенный костер, брошенные на землю горящие спички или непотушенные сигареты, сжигание мусора на открытой территории приводят к необратимым последствиям. Опасность таких пожаров в том, что они быстро распространяются, особенно в ветреные дни. Неосторожное обращения с огнем влечет за собой уничтожение лесов, домов или целых поселений. Кроме того, опасный для здоровья человека дым от разгоревшейся травы распространяется на многие километры.

В случае обнаружения пожара необходимо сообщить по телефонам экстренных служб: