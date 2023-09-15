Телемост связал сахалинских бойцов на Донбассе с родными

Областные власти организовали 11-ый по счету сеанс видеосвязи между Сахалином и Шахтерском ДНР. Бойцы из Южно-Сахалинска и Холмска смогли увидеться со своими семьями, узнать новости с малой родины и рассказать о том, что происходит в их жизни и на линии фронта, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Военнослужащий из Южно-Сахалинска пообщался со своей мамой, женой и малюткой-дочкой.

Защитник из Холмска увиделся со своими тещей, женой и семилетней дочкой.

Родные отметили, что гордятся своим воином и пожелали вернуться здоровым и с победой.

С просьбой организовать такое общение к губернатору Валерию Лимаренко обратились родственники сахалинских защитников из регионального Комитета семей воинов Отечества. Глава области поддержал предложение и поручил сделать практику регулярной. Для этого областное правительство решило все необходимые вопросы с военным командованием, и теперь сеансы видеосвязи на регулярной основе проходят между военнослужащими и их семьями.