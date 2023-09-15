Полпред Президента России ДФО Юрий Трутнев подвел итоги ВЭФ-2023

Во Владивостоке закончил работу восьмой Восточный экономический форум. По итогам этого масштабного события заместитель председателя правительства РФ — полпред Президента России ДФО Юрий Трутнев провел пресс-конференцию.

В форуме приняли участие более 7 тыс. человек из 62 стран. Подписано 373 соглашений на 3 трлн 818 млрд рублей, отметил он. Обычно порядка 70 % проектов получается реализовать.

Наибольшее количество инвестиций в подписанных соглашений в Амурской области – 173 млрд рублей, Забайкальский край – 76 млрд рублей, Хабаровский край – 72 млрд рублей и Приморье – 56 млрд рублей.

Самые крупные соглашения с «Эльгой» (прим. – ООО «Порт Эльга») о взаимодействии при реализации инвестиционного проекта «Строительство угольного морского терминала «Порт Эльга» – 136 млрд рублей; ООО «Антей управление активами» на строительство 8 судов-краболовов и 2 портовых инфраструктурных комплексов — 124 млрд рублей; ООО «Русский краб» – строительство 10 судов-краболовов на сумму 120 млрд рублей. Целый ряд соглашений подписан на тему строительства жилья, прежде всего связанного с реализацией инструмента «Дальневосточный квартал». В частности, это компания «Самолёт» в Корсакове Сахалинской области и ряд проектов в Якутии.

Дискуссии проходили по 6 блокам: «Международное сотрудничество в изменившемся мире», «Логистика перемен», «Дальний Восток за 10 лет: что получилось и что нужно сделать?», «Технологическое развитие как гарантия суверенитета», «Дальний Восток будущего», «Образование и воспитание как основа независимости».

Прошла «Улица Дальнего Востока». Начиная с первого форума, она становилась отдельным событием. Люди её ждут, с удовольствием посещают. Я считаю, что это связано, прежде всего, с работой регионов. Потому что на «Улице Дальнего Востока» каждый регион показывает, собственно, чем он отличается от других: свои преимущества, свои сильные стороны.

Полпред отметил, что, помимо традиционно дружеских стран в Восточном экономическом форуме приняли участие те, которые относятся к России не очень дружественно. Это США, Великобритания, Япония, Германия, Франция – в общем фактически все. Видимо, без Дальнего Востока у них всё-таки не получается.