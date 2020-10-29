Пусть будет рябиновым город

Ожидала автобус возле областной библиотеки и обратила внимание на деревце с разноцветной листвой и биркой. На ней значилось: «Вишня мелковильчатая. 13000 рублей».

Разумеется, это далеко не единственный саженец, завезенный на остров. В последнее время к нам с материка доставляют недешевые деревья различных пород. Неужели мы настолько богаты, чтобы позволять себе подобные расходы и затраты на транспортировку?

Визитная флористическая карточка Южно-Сахалинска – воспетые в песнях рябины. Они прекрасны в любое время года и при этом выносливы, не болеют, хорошо переносят зимние холода и еще подкармливают птиц.

К сожалению, в зеленом убранстве улиц города рябины уже не доминируют, их потеснили деревья других пород. Они по-своему хороши, но все же хочется, чтобы город сохранил свой рябиновый бренд. На днях порадовали жители Новотроицкого, они высадили у себя аллею из сотни рябин. Вот бы и в областном центре организовать аналогичные посадки.

Почему-то у нас в озеленении областного центра не восполняются пирамидальные тополя. Они тоже красивы и жизнестойки. Будет очень жаль, если ныне растущие гиганты, формой кроны напоминающие кипарисы, состарятся и им не будет замены.

Хвойных деревьев после циклонов в областном центре тоже заметно убавилось. А посадки, к примеру, пихты на улицах города стали большой редкостью. Между тем, эти деревья хороши в ландшафтном дизайне, они красивы и стройны, очищают воздух от вредных примесей.

Быть может, в местных питомниках сделать акцент на выращивании саженцев таких пород? Впрочем, список можно расширить сакурой, яблонями, бересклетом, кленами…

Наталья Олешко. г. Южно-Сахалинск.