В Красноярске сахалинки впереди

Хорошие вести из Красноярска. На открытом финале межрегиональных соревнований по лыжным гонкам проекта «На лыжи» сахалинские лыжницы показывают лучшие результаты.

Выступая в спринте классическим стиле, сахалинки смогли занять весь пьедестал почёта(возрастная группа 13 — 14 лет). Вторую золотую медаль на этих соревнованиях выиграла Дарья Будникова. Серебро у Виоллеты Щербаковой.

Замкнула тройку лучших Софья Кулыгина (все девушки воспитанницы ГБУ ДО СШОР ЗВС Южно-Сахалинска, тренеры Галина Кулыгина и Ирина Улитина).

Игорь Карпук.

Фото автора.