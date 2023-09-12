В Южно-Сахалинске завершил трехнедельный марафон теннисный турнир на Кубок мэра

Более двухсот поклонников этого вида спорта вели борьбу за право подняться на высшую ступеньку пьедестала почета.

Помимо сахалинских теннисистов в соревнованиях приняли участие спортсмены из Владивостока, Читы, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Находки, Ижевска, Подольска.

Кстати, теннисисты из Приморья и Хабаровского края уже не в первый раз принимают участие в Кубке мэра. И, как правило, возвращаются домой с богатым урожаем медалей и кубков.

Не стал исключением и этот турнир. Россыпь медалей всех достоинств пополнила коллекции спортивных наград хабаровчан и владивостокцев. Не остались без наград и гости из центральной части России.

В заключительный день турнира с особым нетерпением ждал финального поединка в одиночном разряде у мужчин в подгруппе PRO. Не скрою, надеялся увидеть захватывающий теннис двух равных соперников. Так Валентин Копейкин (Подольск) в июне принимал участие в кубке «Гидростроя» и занял третье место. Второй финалист Марк Музыка (Владивосток) знаком островным теннисам и болельщикам. В прошлом году он стал серебряным призеров Кубка мэра в одиночном разряде.

В этих соревнованиях представитель Приморского края не без труда пробился в финал. В полуфинальном поединке ему противостоял сильный соперник из Находки Максим Матырный.

Первый сет со счетом 6:4 выиграл Музыка. Во втором Матырный берет реванш 6:3 и сравнивает счет в матче 1:1. Заключительный третий сет получился довольно валидольным. Дело дошло до тай-брейка. Ведя в счете 9:3, Максим Матырный был уверен, что в воскресный день будет выступать в финале турнира. Однако Марк Музыка показал себя настоящим бойцом и смог не только сравнять счет на тай-брейке 9:9, но выиграть его 11:9, а вместе с сетом и матч 2:1.

Судя по всему, полуфинал отнял много сил у приморца, и в финале он не смог оказать достойного сопротивления теннисисту из Подольска. Первый сет Валентин Копейкин выиграл со счетом 6:2. Во втором Марк Музыка пытался навязать сопернику свою игру. Однако Валентин, поймав кураж, без особых проблем завершил партию в свою пользу 6:1 и 2:0 матч.

И вот здесь мне не произвольно вспомнился финал у юношей до 19 лет между сахалинцами Максимилианом Бэ и Владиславом Новиковым. Наши парни своей игрой показали такой теннисный спектакль болельщикам, который украсил бы финал турнира самого высокого уровня.

После двух геймов в первом сете Максимилиан Бэ вел в счете 2:0. Третий гейм был определяющим. Выиграй его Бэ, и 3:0 отличный задел на общую победу в партии. Хорошо понимал это и Новиков. Парни более 15 минут не могли выявить победителя в этом гейме. Затяжные розыгрыши, с умопомрачительными кроссами и реверсами, бэкхендами. А какую реакцию показывали оба доставая, казалось бы, просто не берущиеся мячи. Позавидовать им могли лучшие хоккейные голкиперы.

Владислав в этом головокружительном гейме смог, в прямом смысле слова, выгрызть победу и сократить счет в поединке до минимума 1:2. Дальше поймав свою игру, довольно быстро сделал счет в матче 5:2.

Максимилиан не собирался сдаваться без боя и сократил счет до минимума 4:5. И все же последнее слово в этом сете было за Владиславом Новиковым. Уверенно выиграв свою подачу, он завершил партию в свою пользу 6:4.

Во втором сете картина повторилась Бэ повел 2:0. Новиков сравнивает счет 2:2. Однако повторить рывок первой партии у Владислава не получилось. Максимилиан вновь уходит в отрыв 4:2. Новиков делает брейк, и счет в сете 3:4. И все же партия остается за Максимилианом Бэ 6:3 и 1:1. На решающий третий сет больше сил осталось у Владислава Новикова, который он выиграл 6:2.

Оба финалиста покидали корт под аплодисменты болельщиков. Чтобы выявить победителя финала теннисистам понадобилось 2 часа 12 минут.

И все же последний день Кубка мэра подарил болельщикам захватывающий финал. В миксте сошлись пары из Владивостока и Хабаровска. Николай Зубков/Александра Макарова-Андрей Кудашкин/Елена Соловьева. Сильная половина — оба из Хабаровска. Девушки из Владивостока.

Большое количество болельщиков увидели этот прекрасный матч за золотые медали.

Сахалинцы подтянулись посмотреть выставочный поединок с участием заслуженного мастера спорта России, победительницы Большого шлема в одиночном разряде на Roland Garros в 2004 году Анастасии Мыскиной. Однако финальные матчи и поединки за третье место несколько затянулись, и финал в миксте началася с опозданием на час. Подобное на соревнованиях бывает нередко.

Финал получился очень драматичным. Несмотря на то, что оба сета пара Николай Зубков/Александра Макарова завершили в свою пользу со счетом 6:4, сказать, что победа в финале им далась легко, значит погрешить против истины.

Поединок смотрела и Анастасия Мыскина. По окончанию встречи почетная гостья турнира дала высокую оценку обеим парам, заметив, что они показали теннис, после которого болельщики, смотревшие игру впервые, наверняка станут поклонниками этого вида спорта и приведут своих детей в теннисную секцию. Не исключено, что и сами захотят выйти на корт и научиться играть в теннис.

Что же касается самого финала, то здесь было все — и громкие крики радости на удачно завершенный розыгрыш, и высказывания самому себе не лестные слова за невынужденную ошибку, и угроза «уничтожения» ракетки об корт, за то, что сам допустил ошибку и отправил мяч в аут. Бурные аплодисменты болельщиков и крики «молодцы» за красивую комбинацию. По большому счету было немного жалко пару Андрей Кудашкин/Елена Соловьева. Они были в шаге от третьего сета, но спортивная фортуна была в этот вечер на стороне их соперников. Выиграй они вторую партию, и кто его знает, как бы завершился этот финал.

Венчал спортивный праздник тенниса выставочный матч с участием Анастасии Мыскиной. Пару ей составил депутат Государственной Думы Георгий Карлов. Противостояли им победительница Кубка мэра этого года среди юниорок в одиночном разряде до 13 лет Василиса Кочкадаева и ветеран сахалинского спорта Владимир Воднев.

Организаторами соревнований было принято решение, что пары сыграют четыре гейма. Выйти на корт в столь юном возрасте против прославленной теннисистки — мечта любого поклонника этого вида спорта. Поединок закончился со счетом 2:2.

Самое примечательное в этой встречи было то, что в коротких перерывах Анастасия Мыскина успевала подсказывать Василисе Кочкадаевой, как исправить допущенные ею по ходу игры ошибки. В завершении соревнований состоялась пресс-конференция с победительницей Большого шлема. Венчала встречу и весь праздник тенниса фотосессия и автограф на память от Анастасии Мыскиной.

Игорь Карпук.

Фоторепортаж автора.