Компания «Гидрострой» построит крупный комплекс по переработке рыбы в Корсаковском морском порту

При поддержке федерального правительства сахалинские власти начинают модернизацию Косаковского порта. Здесь будет проведена реконструкция причалов, дноуглубление, созданы защитные сооружения. Также в порту появится самый современный рыбный кластер. В него войдет рыбоперерабатывающий комплекс компании «Гидрострой» мощностью до 500 тонн сырья в сутки с жиромучной установкой, оборудованием для выпуска филе и холодильником на 5000 тонн продукции. Инвестор вложит в проект 6,5 млрд рублей, создаст 250 рабочих мест.

— Воды вокруг Сахалина и Курил богаты ценными водными биологическими ресурсами. Этот потенциал необходимо использовать в интересах жителей нашей области, экономики страны. Чтобы эта работа была успешной, необходимо создать современную портовую инфраструктуру, которая обеспечит максимально быстрый прием уловов, чтобы не терять в качестве. Нужны современные перерабатывающие мощности, холодильники, чтобы выпускать именно ту продукцию, которая требуется современному потребителю. Тогда наши рыбаки будут разгружать свои суда на Сахалине, а не в Корее или Китае, здесь будут выплачиваться налоги и создаваться рабочие места. Именно на это направлено наше сотрудничество с компанией «Гидрострой», наши усилия по модернизации Корсаковского порта, — сказал на Восточном экономическом форуме председатель правительства области Алексей Белик.

Здесь было подписано четырехстороннее соглашение, посвященное созданию этого нового рыбоперерабатывающего комплекса. Подписи под документом поставили министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, председатель правительства области Алексей Белик, заместитель генерального директора АО «Гидрострой» по связям с общественностью, корпоративным и социальным проектам Людмила Шапка и генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» Николай Запрягаев.

— При его строительстве будут применены не только 30-летний отраслевой опыт холдинга «Гидрострой», но и самые современные технологии, отработанные нами на построенных и уже действующих крупнейших в России РПК «Крабозаводск» на Шикотане и «Ясный» на Итурупе. На Курильских островах это уже хорошо отлаженное производство, и теперь Корсакову предстоит принять эстафету. Мы уверены в результате. Кроме того, этот проект можно рассматривать не только как инвестиции в региональную экономику и социальное развитие островной территории. Новому предприятию потребуются высококвалифицированные специалисты самых разных направлений. Мы готовы принять на практику студентов, которые сегодня получают образование в отраслевых учебных заведениях Дальнего Востока. Так что это ещё и вклад в образовательный процесс, вклад в будущее, — отметила заместитель гендиректора АО «Гидрострой» по связям с общественностью, корпоративным и социальным проектам Людмила Шапка, сообщает пресс-служба регионального правительства.