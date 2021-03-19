Веселые именины. В регионе проходит Неделя детской и юношеской книги

По традиции всероссийский праздник «Страна читающего детства» собрал в южно-сахалинском киноконцертном зале «Комсомолец» лучших читателей областной детской библиотеки.

В фойе кинозала мальчишек и девчонок встречали сказочные персонажи. Студенты колледжа искусств прямо с порога увлекали детвору веселыми играми и танцами. Ярким оформлением привлекала внимание выставка книг сахалинских писателей.

Судя по настрою, все соскучились по празднику, ведь в 2020-м из-за пандемии коронавируса не было возможности организовать такую встречу. Да и в этом году из-за еще сохраняющихся ограничений приглашение на праздник получили лишь юные книголюбы областного центра. Школьники других муниципальных образований на весенних каникулах отмечают»Книжкины именины» в своих районах вместе с библиотекарями.

Десяти южно-сахалинским победителям городского конкурса юных читателей дипломы и книги вручили ведущий советник регионального министерства культуры и архивного дела Иван Таршиков и детский писатель, член международного объединения детских авторов Елена Долгих.

Интересным получился экскурс в… 1943 год. Фрагмент документального фильма перенес детвору в столичный зал Дома Союзов, где 26 марта по инициативе писателя Льва Кассиля в первый раз состоялся праздник «Книжкины именины». Тогда еще не прошло и двух месяцев после победной Сталинградской битвы, ненавистный враг был измотан, но силен. А страна думала о том, как отогреть сердца детей, как придать им сил и веры в мечту и добро. Классики детской литературы вместе с Львом Кассилем и придумали праздник книги.

Перед юными москвичами и ленинградцами со стихами и рассказами выступили Агния Барто, Самуил Маршак, Михаил Пришвин, Евгений Чарушин, Сергей Михалков, Евгений Шварц. Это была незабываемая встреча. А еще каждый ребенок получил дорогой подарок — книгу, отпечатанную в издательстве «Детгиз»на серой бумаге (об иной тогда и не мечталось!).

С той поры уже минуло 78 лет, но жива традиция! На весенних каникулах во всех уголках России библиотеки награждают лучших читателей, проводят встречи с детскими поэтами и писателями, придумывают занимательные сценарии «Книжкиных именин» с загадками и викторинами.

Вот и южно-сахалинских книголюбов поздравили заместитель директора областной детской библиотеки Елена Гук, писатели и поэты Елена Долгих и Елена Намаконова, воспитанники центральной детской музыкальной школы, городского детского хореографического центра «Мечта».

А в южно-сахалинской детской библиотеке «Книголюб» Неделя детской и юношеской книги открылась театральным праздником. Проводниками детей по сказкам стали Незнайка, Баба-Яга и Королева книг. «Книжкины именины» здесь отметили песнями, танцевальным батлом, пословицами и поговорками. Детвора легко сдала тест на знание сказок по крылатым выражениям Карлсона, Мойдодыра, Кота Матроскина…

Библиотека как культурное пространство планировочного района объединяет более 1100 любителей чтения. В прошлом году библиотекари провели более 200 просветительных и образовательных мероприятий для 15 тыс. человек. С «Книголюбом» дружат целыми семьями. Нынешняя «Книжкина неделя» запомнится детворе Новоалександровска играми, беседами, викторинами, мастер-классами и, конечно же, путешествием по сказкам народов мира. Они по-прежнему популярны у читателей.

Людмила Артемова.