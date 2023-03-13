Весна идет – весне дорогу! Кажется, недавно завершился дачный сезон, но март уже напоминает о «малой посевной»-2023

А это значит, что первым делом пора посетить магазины и выбрать семена тех овощных культур, которые хорошо проявили себя в прошлом году и понравились вам.

В первой декаде марта пора сеять индетерминантные (высокорослые) позднеспелые сорта томатов. Почву для них предварительно пролейте крепким раствором марганцовки или прокалите в духовке до плюс 60 – 80 градусов. А после наблюдайте за посадками. Как только над землей покажутся «петельки» всходов, снимите целлофановые пакеты с плошек и определите их на подоконник к солнечному свету.

Чтобы стебельки не вытягивались и не перерастали, в темное время суток подсвечиваем их люминесцентными лампами.

Не забывайте: все семена овощных культур нуждаются в закалке: 12 часов держим их под морозильной камерой холодильника и 12 часов – при комнатной температуре, и так в течение 5 – 12 дней. Сеять лучше в женские дни (в среду и пятницу), причем корнеплоды – до новолуния, а остальные – после новолуния.

Если вы рассадным способом выращиваете лук, то знаете, что семена этой культуры всходят сложно и долго. Это касается многоярусных луков, а также чернушки, порея, стригуна, батуна, слизуна и других. Поэтому посадочный материал на 3 дня замочите в воде и периодически ее меняйте. Посевы не загущайте, внимательно следите за влажностью почвы и температурой воздуха. Рассада луков капризнее рассады томатов, она очень чувствительна к малейшим изменениям условий агротехники.

Советую непременно посеять семена корневого сельдерея. Очень хорош его раннеспелый сорт «яблочный». За 100 – 150 дней у вас вырастет вкусный корнеплод с ароматной белой и нежной мякотью. Семена этой культуры проращивают в мокрой ткани в течение 6 дней при комнатной температуре, а затем на 10 – 12 дней помещают в холодильник. После такой процедуры корневой сельдерей высевают в рассадные ящики под пленку.

Пастернак похож на корень петрушки, только крупнее. У него пряный сладковатый вкус, сильный аромат. Так что культивируйте и это целебное витаминное растение.

Семенной картофель рассортируйте, если этого не сделали осенью. Клубни промойте и положите на яровизацию. У кого нет посадочного материала, можно приобрести картофель в овощных магазинах. Разрезать клубни пополам, обработать их слабым раствором марганца, разложить срезами вверх и подсушить. После чего половинки переверните, чтобы из глазков стали появляться ростки.

Высеваем семена цветов с длительным сроком всхожести (до 30 дней). В их числе – дельфиниумы и гвоздики. Из подвалов достаем клубнелуковицы гладиолусов, снимаем с них верхние чешуйки, обрабатываем препаратом против заболеваний. Затем раскладываем луковички на тарелки и, поставив на солнечное место, наблюдаем за их пробуждением. Георгины в подвале поставьте поближе к свету для прорастания.

В этом году не было больших снегов. Так что, побывав на садовых участках, набросайте снежка к корням фруктовых деревьев. Притопчите его и бросьте под каждую яблоню, сливу или грушу хотя бы по таблетке «Торнадо», чтобы защитить сад от нашествия грызунов.

Запаситесь пленкой, укрывным материалом, необходимым инвентарем и удобрениями. Главное из них – диаммофоска, в ней содержится хороший процент азота, фосфора и калия. На такую универсальную подкормку хорошо отреагируют все овощные и плодово-ягодные культуры.

В этом году на фруктовых деревьях меньше поломов от ветров и снега. Но там, где они все же есть, проведите обрезку. Срезы обработайте замазкой или садовыми белилами.

Валентина Косенкова, агроном.

Фавориты 2023 года

Известные семеноводческие агрофирмы страны назвали лучшие сорта томатов. Это «каменный цветок», «дрова», «корнабель», «черное сердце Америки», «мишка косолапый», «машенька», «малиновая империя», «монгольский карлик», «жаркие угли», «шоколадная зебра», «сибирский карлик», «нежность», «царское искушение», «софа», «сахарная голова», «поцелуй», «сарра», «девичий румянец», «розовый джайв», «фруктаринка» и «вкусника».

Ученые рекомендуют

Продукция, которая успешно прошла испытания в Сахалинском научно-исследовательском институте сельского хозяйства и предлагается садоводам:

Слива китайская

Первые плоды (округлой формы, крупные, желтого или красного цвета) деревце дает на третий год после посадки. Сочные, мягкие и ароматные сливы растут так плотно друг к другу, что на ветках почти не видно листьев.

Абрикос медовый

Это сильное дерево с пышной раскидистой кроной может достигать 4-метровой высоты. Оно выдерживает морозы до минус 35 градусов.

Его плоды ровные, светло-желтого цвета, иногда с красными точками. У них слабая опушка и плотная желтая мякоть с волокнами. Вкус абрикосов этого сорта очень сладкий, похожий на мед или сахарный сироп. Они хороши и в свежем виде, и в зимних заготовках.

Рябина черноплодная

Растет высотой до 2,5 – 3 метров. Зимостойкая, светолюбивая, сильно ветвящаяся. Плоды кустарника шаровидные (реже сдавленно округлые), черные или черно-пурпурные, блестящие с сизоватым налетом, 6 – 8 мм в диаметре. Вкус у них кисловато-сладковатый с вяжущим терпковатым привкусом, напоминающим чернику. Они созревают в августе и обладают целебными свойствами.

Ирга круглолистная

Ягоды этой культуры содержат биологически активные вещества, витамины В, С, Р, каротин, сахара, дубильные вещества, пектины. Плоды ирги необычайно вкусны и полезны как в свежем виде, так и в заготовках. Их высушивают, замораживают, используют для приготовления компотов, джемов и варенья.

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