Не сходила капуста и с царского стола

Апрель с водой, а май с травой – примечали наши предки. Нынешний четвёртый месяц года на Сахалине богат и снегом, и водой. Но, будем надеяться, солнечные лучи не устроят нам весеннего потопа, аккуратно расплавят снега и льды, освободят землю для возделывания. Тем более что дачники и огородники готовы к трудовому подвигу.

Сейчас всё внимание уделяем рассаде: умеренно поливаем, досвечиваем, закаляем путём снижения температуры. По мере появления 2 – 3-х настоящих листочков продолжаем пикировать томаты, перцы, баклажаны.

Раннюю белокочанную капусту мы уже посеяли и сейчас готовим плодородную землю и семена для сева среднеспелых сортов капусты цветной, белокочанной, кольраби, брюссельской, брокколи, краснокочанной. С 20-х чисел апреля их можно сеять ступенчато, с интервалом в 7 – 10 дней, чтобы получать свежий урожай до глубокой осени.

За неделю до сева с профилактической целью пролейте почву известковым молочком от опасного заболевания – килы (1 ст. ложка извести на 1 л воды). Семена капусты обязательно откалибруйте, отобрав самые крупные из них. Выдержав их в растворе марганцовки, определите в плошки на глубину в 1 см. Оптимальное расстояние между рядками 3 – 4 см, а между семенами – 1 см.

В островном климате среди среднеспелых сортов хорошо проявили себя «белорусская 455», «слава 1305», «сибирячка 60», «боярыня», «графиня», «княгиня» и другие. От высадки рассады до уборки урожая этим растениям требуется 85 – 90 дней.

У среднепоздних сортов капусты вегетационный период длится 135 – 150 дней. По урожайности и широкому ассортименту они значительно превосходят скороспелые. К примеру, хорошо зарекомендовали себя «московская поздняя», «пассат», «северянка», «победа белокочанная» и другие.

Любителям цветной капусты стоит обратить внимание на такие проверенные временем сорта, как «ранняя грибовская 1355», «гарантия», «отечественная». От всходов до первого урожая им требуется от 80 до 110 дней. Следите за температурным режимом. Если он выше 20 градусов, рассада вытянется. Если же термометр покажет плюс 8 градусов, это критично, без тепла хорошие головки у этой культуры не завяжутся.

Постарайтесь выращивать капусту в ассортименте. Не пренебрегайте краснокочанной, она полезная, диетическая и хорошо хранится зимой. Особенно рекомендую сорт «каменная головка 447». Срок её созревания 136 – 170 дней.

Савойскую капусту с её пузырчатыми тонкими листочками употребляют в свежем виде, а также для супов и гарниров. Обратите внимание на такие её сорта, как «юбилейная 2170», «бертю 1340», «венская ранняя 1346». Урожай ценного овоща получите через 160 – 168 дней.

Очень вкусна брокколи. Её молодые листья по питательности приравниваются к шпинату. По сравнению с цветной капустой в брокколи содержится больше кальция и фосфора. Она целебна, поскольку богата витаминами и каротином.

Но рекордсменом среди всех капустных растений по содержанию питательных и полезных веществ считается брюссельская капуста. Она превосходит белокочанную по энергетической ценности в 1,5 раза, по содержанию витамина РР – в 2 раза, а витамина С – в 3 раза. В маленьких кочанчиках этой капусты образуется мало клетчатки, а вот уровень магния и железа выше, чем в других видах. Особенно много в ней солей калия. Не зря один из сортов брюссельской капусты назван именем мифического героя Геркулеса. Вы не прогадаете, если приобретёте такие семена.

Капуста кольраби нежнее по вкусу и богаче других видов капусты по содержанию сахаров. По части витаминов не уступает мандаринам и апельсинам, а усваивается лучше яблок. Сортов у неё немного, но каждый замечателен по-своему: это «голиаф белый», «голиаф синий», «деликатес фиолетовая», «деликатес белая», «венская белая» и «венская фиолетовая». Раннеспелые сорта сформируют стеблеплод уже через 60 – 80 дней, а поздние – через 120 – 150 дней.

С 20 апреля высаживайте на рассаду лук-чернушку. Тогда у вас всю весну и лето будут зелёное перо и хорошие луковичные головки. Рекомендуемые сорта – «ред барон», «штуттгартер ризен», «эксибишн», «крепыш», «чипполино», «айболит F1», «шаман», «фермер ранний», «кучум», «халцедон» и другие. Перед посадкой на два дня замочите семена в тёплой воде, её периодически меняйте, чтобы удалить из семян эфирные масла, затрудняющие всхожесть.

В конце месяца в теплицах и парниках можно будет посеять под двойное-тройное укрытие лук, редис, петрушку, укроп, салаты.

Делайте прививки на яблонях, грушах, сливах. Место прививки замазывайте кашицеобразной болтушкой, приготовленной из 1 части навоза и 3 частей земли. Затем обмотайте его изолентой, чтобы не было потери сока. Сверху наложите укрывной материал и плёнку, тогда привитые черенки хорошо приживутся.

Валентина Косенкова, агроном.

Стимуляторы и биопрепараты, которыми не лишне запастись:

«Завязь» – полное удобрение с 11 микроэлементами. Работает против пустоцветов и опадения завязей.

Гуми – природный эликсир плодородия. Повышает урожайность, ускоряет созревание, защищает от неблагоприятных факторов.

Партенокарпин (завязь) – стимулятор плодообразования для помидоров, огурцов, перцев, баклажанов.

Иммуноцитофит (регулятор роста растений) – повышает устойчивость к болезням и сопротивляемость к неблагоприятным погодным условиям.

Циркон (регулятор роста) – ускоряет корнеобразование, увеличивает урожайность, повышает устойчивость растений к заболеваниям.

ХОМ (хлорокись меди) – защита от фитофтороза, бурой пятнистости, пероноспороза.

Янтарная кислота + хизотан – активизирует иммунитет растений, применяется для предпосевной обработки семян, клубней, луковиц и для внекорневой подкормки.

Наука – садоводам

Сахалинский научно-исследовательский институт сельского хозяйства предлагает островитянам линейку районированных вишен.

Сорт «войлочная натали» раннего срока созревания. Плоды крупные весом 4 г. Высокая урожайность – 9 кг с куста. Растение устойчиво к морозам и засухе, живёт 18 лет.

Вишня «осенняя вировская» раннего срока созревания. Привитые саженцы плодоносят на второй год. С семилетнего куста собирают в среднем 9 кг крупных ягод. Растение живёт 18 лет, устойчиво к морозам и засухе.

«Степная болотовская» – вишня среднепозднего срока созревания. Вес плодов до 4 г, даёт урожай на третий год после посадки. Сорт устойчив к болезням и вредителям.

«Песчаная бессея» – скороспелая, быстрорастущая микровишня. Даёт урожай на второй год после высадки в открытый грунт. Вес плодов до 4 г. Созревают они в середине августа. Невысокие кусты морозоустойчивы и не подвержены болезням.

«Чудо-вишня (дюк)» – устойчивый к болезням гибрид вишни и черешни. Среднерослое дерево плодоносит в июле на 2 – 3 год после посадки. Даёт до 15 кг крупных плодов с дерева.

Адрес института: Южно-Сахалинск, пл. р-н Новоалександровск, пер. Горького, 22.