Воробей из гречневой крупы. В Южно-Сахалинске проходит фестиваль природы «Первозданная Россия»

Первая принцесса среди кошек – рысь, снежная битва снегирей, купание лося, гипнотизер воробьиный сыч, сударыня Чайкина с чадами, сидящий медведь-мечтатель на фоне радуги… В литературно-художественном музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» открыта выставка избранных фоторабот общероссийского фестиваля природы «Первозданная Россия».

За каждой фотографией – история о созерцании красоты, о покое и самообладании, о храбрости и заботе, о ловкости и мудрости. Экспозиция приоткрывает тайны повседневной жизни диких животных в естественной среде. Снимки рассказывают об удивительных уголках России, которые стоит увидеть если не наяву, то хотя бы на картинке – Богосский хребет в Дагестане, скалистые, высотой до 200 м, берега реки Ай в Челябинской области, ландшафты заповедника «Эрзи» в Ингушетии, Синские столбы – природный шедевр Якутии и многие другие.

Авторы работ – лучшие российские фотографы дикой природы.

Каждый год они отправляются в экспедиции по нашей стране. Чтобы делать по-настоящему интересные снимки, нужно обладать необходимыми знаниями, иметь серьезную подготовку и недюжинное терпение. Ведь иногда хорошего кадра приходится ждать неделями.

Два зала музея заполнили фотографии животных, птиц и природных пейзажей, которые «пойманы» в разное время года и суток. Первый зал посвящен уникальной природе разных регионов России, второй – Сахалинской области. Посетители увидят блистательно запечатленные красивейшие уголки наших островов – «Зеркало бухты Тихой», «Клоковский водопад», «Утомленное солнце. Три брата», «Цветущий Онекотан»… Фотоработы «Кряквы в полете. Осень на Сахалине», «Набильский медведь», «Фифи», «Филин», «Щур обыкновенный», «Схватка орланов за рыбу»…

Это не просто снимки. Это большие полотна, фотокартины. Например, шедевр Ольги Тюгиной. Случай, когда оттачивание техники макросъемки капель воды на листьях и траве привело к неожиданному эффекту. Завитушка молодого, только что распустившегося листа папоротника (который сам по себе объект природного искусства), в сочетании с каплями дождя выглядит как хребет дракона. Снимок сделан во дворе дома – все самое интересное для макросъемки часто обнаруживается на расстоянии вытянутой руки.

В «сахалинском» зале представлены работы 15 авторов. Это люди самых разных профессий, для которых фотография, скорее, хобби. Такие снимки могли сделать только неравнодушные к Сахалину и его природе люди.

Но фотовыставка – только часть программы фестиваля природы. С 30 октября по 30 ноября в музее книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» проходят экскурсии, творческие встречи, лекции, интерактивные занятия, мастер-классы, игры, викторины и даже кинопоказы. Посетители уже украшали женский портрет сухими листьями, создавали изображение воробья из гречневой крупы, слушали рассказ об одном из самых интересных сахалинских туристических маршрутов «Жданко – облики двойной вершины», создавали поделки из ракушек и бусин, узнали секреты съемок птиц и дикой природы, увидели фильмы «В диких условиях», «Последние робинзоны Охотского моря». А впереди еще очень много интересного. С программой мероприятий можно ознакомиться в музее или на сайте учреждения (http://chekhov-book-museum.ru/news/post/1389/).

Одно из мероприятий – фотоконкурс «Мой питомец – самый лучший». Фотографии собак, кошек и других домашних животных принимаются до 20 ноября. Снимки присылайте на электронный адрес museumbook@mail.ru. Итоги конкурса будут подведены 30 ноября.

30 ноября также назовут победителей викторины «Курс на Сахалин».

– Общероссийский фестиваль природы «Первозданная Россия» впервые состоялся в 2014 году. Это одно из самых масштабных событий, посвященных охране окружающей среды. Идея мероприятия в том, чтобы все неравнодушные и интересующиеся флорой и фауной люди имели возможность встретиться на одной площадке, познакомиться, узнать, учиться и помогать друг другу, – отметил в своем видеообращении руководитель проекта «Первозданная Россия» Дмитрий Мосейкин. – Природа и любовь к ней стали универсальным языком, объединившим самых разных людей из различных уголков страны.

Выставку на Сахалине организовали музей книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» и компания «Сахалин Энерджи» под патронатом министерства культуры и архивного дела Сахалинской области.

До 30 ноября южносахалинцы и гости города могут отправиться в путешествие по нашей огромной стране, не покидая остров.

Людмила БЕРКОВИЧ.