По современным стандартам. Возможности консультативно-диагностического центра расширяются

Современный корпус консультативно-диагностического центра строится в Южно-Сахалинске на улице Леонова. Подрядчик – компания «Сфера».

Сейчас возведено четыре этажа нового корпуса КДЦ из семи запланированных.

Разрабатывается котлован для еще двух подземных этажей, где разместится парковка. Строительные работы опережают график на два месяца. По проекту сдача объекта намечена на декабрь 2022 года.

В новом корпусе медицинскую помощь будут получать до 900 пациентов в сутки. Современные аппараты УЗИ, компьютерный томограф, маммограф позволят выявлять опасные болезни на ранних стадиях. Будут работать кабинеты неотложной помощи, инфекционный блок с отдельным входом, дневной и круглосуточный стационары, отделения физиотерапии и лечебной физкультуры. На каждом этаже разместятся комфортные зоны ожидания для пациентов.

По словам заместителя председателя правительства области Владимира Ющука, здесь начнет работать первая на островах централизованная лаборатория. Результаты сложных анализов там сделают в считанные часы и отправят в единую информационную систему.

– Мы хотим, чтобы сахалинцы и курильчане проходили обследование и лечение не за границей или на материке, а дома, в родном регионе. Новый корпус консультативно-диагностического центра оснастим по последнему слову техники. Здесь будут работать высококлассные врачи. Мы сотрудничаем с Тихоокеанским медицинским университетом, начнем привлекать и российских профессоров, и иностранных медиков, – говорит губернатор области Валерий Лимаренко.

Ирина Новикова.