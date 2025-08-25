Выбираем профессию офицера Вооружённых сил РФ

Высшие военные учебные заведения министерства обороны РФ набирают граждан для обучения по более чем 200 специальностям.

В качестве кандидатов для поступления в высшие военные учебные заведения МО РФ рассматриваются граждане РФ в возрасте до 24 лет, годные по состоянию здоровья, имеющие документ государственного образца о среднем профессиональном или среднем полном общем образовании.

В течение всего срока обучения курсанты находятся на полном государственном обеспечении, им выплачивается ежемесячное денежное довольствие от 12 000 до 21 000 рублей, предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск на 30 суток с оплатой проезда к месту его проведения.

По окончании высшего военного учебного заведения выпускники получают диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании с присвоением воинского звания «лейтенант».