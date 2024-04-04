«Фронтовые» ветеранам

Ко Дню Победы участники Великой Отечественной войны получат победные выплаты.

По 50 тысяч рублей выплатят жителям блокадного Ленинграда и узникам фашистских концлагерей. По 5 тысяч рублей получат «дети войны» на Сахалине и Курилах и по 75 тысяч – участники военных сражений.

– Ветераны – главные герои праздника Победы. Мы должны окружить вниманием каждого из них. Ещё раз убедиться, что они всем обеспечены с точки зрения и медицинской помощи, и социальной защиты. Важно предусмотреть возможность общения школьников с ветеранами. Чтобы они могли узнать правду о событиях военных лет из первых уст, – сказал Валерий Лимаренко.

Для выплат 13 тысячам жителей региона в областном бюджете предусмотрено 82 млн рублей.

Для них предусмотрены ежемесячные, ежеквартальные и ежегодные выплаты. Есть и другие меры социальной поддержки – бесплатное зубопротезирование, санаторно-курортное лечение, проезд в общественном транспорте, выплаты на улучшение жилищных условий.

За каждым ветераном закреплены проводники здоровья – персональные помощники по всем медицинским вопросам. При необходимости медпомощь оказывают на дому, в стационаре для ветеранов предусмотрены отдельные палаты. В приоритетном порядке решаются вопросы лекарственного обеспечения. На участников специальной военной операции распространяются те же преференции.

В Год защитника Отечества, объявленный в области, на островах пройдут различные мероприятия. В Рощино Смирныховского района создадут музейный комплекс, посвящённый Южно-Сахалинской наступательной операции.

– Каждый год в селе проводится реконструкция боёв за освобождение Южного Сахалина. В этом году мы благоустроим территорию, создадим зону для зрителей, где они смогут с комфортом наблюдать за реконструкцией, а также парковку, – рассказал директор музейно-мемориального комплекса «Победа» Юрий Филипенко.

В музее также готовятся к появлению новой экспозиции «Герои специальной военной операции». Открытие планируется 3 сентября – в День Победы во Второй мировой войне.

Сахалинские поисковики готовятся ко второй, более масштабной выставке «Время героев». Там будут представлены предметы обмундирования, снаряжения и вооружения солдат времён Великой Отечественной войны и специальной военной операции, сообщает пресс-служба регионального правительства.