А у нас на даче газ! 4 000 домов сахалинских СНТ могут претендовать на бесплатное подключение к газу

Под федеральную программу догазификации, объявленную Президентом России Владимиром Путиным, подпадут жилые дома в садоводческих некоммерческих товариществах. Газовые коммуникации бесплатно доведут до земельного участка, где расположен дом. Проведение сетей в дома и внутридомовое газовое оборудование оплатят сами жители.

В Сахалинской области в границах населённых пунктов расположено более 200 СНТ, где зарегистрировано свыше 4000 жилых домов. Губернатор Валерий Лимаренко поручил провести инвентаризацию домовладений в СНТ, которые подпадают под действие президентской программы. Как рассказал заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев, на сегодня информацию предоставили Южно-Сахалинск, Анивский и Корсаковский районы.

– В районах необходимо организовать работу, чтобы максимально эффективно провести социальную газификацию в садоводческих товариществах. Люди не раз поднимали этот вопрос на встречах. Раньше жителям СНТ приходилось самим платить за проектирование и проведение газовых коммуникаций до своих земельных участков. Теперь эти дорогостоящие работы будут выполняться за счёт Газпрома, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.

Чтобы получить газ, домовладение должно находиться в пределах газифицированного населённого пункта, быть предназначено для постоянного проживания и оформлено соответствующим образом в Росреестре. Кроме того, в СНТ необходимо провести общее собрание жильцов, оформив решение протоколом.

В прошлом году на Сахалине догазифицировали более 2100 домовладений в частном секторе. Региону удалось добиться почти двукратного роста количества подключений по сравнению с 2022 годом.