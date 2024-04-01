Путинный форум собрал на Сахалине около ста представителей студенческих отрядов

В Южно-Сахалинск прибыли около 100 студентов из 23 регионов и 7 федеральных округов страны. Они приняли участие в мастер-классах, дискуссиях, круглых столах и форсайт-сессиях.

Основная цель путинного форума – привлечение студентов на работу в рыбопромышленный комплекс островного региона. Автор проекта, выпускница всероссийского молодёжного форума «ОстроVа» платформы Росмолодёжь Анастасия Рокина, получила грант от Росмолодёжи на реализацию своего проекта, который был защищён в 2022 году. Теперь путинный форум стал ежегодным.

– В прошлом году к нам на форум приехали 60 человек. Сегодня уже 100. География растёт, у ребят появляется интерес приехать на Сахалин в составе студенческих отрядов. Уже этой весной на работу приедут студенты из 11 регионов. На открытии форума они получили путёвки. Первый форум был больше ознакомительный. Его участники узнали, что такое Сахалин, побывали на заводе. И летом уже поработали в сахалинском регионе и на Камчатке. В этом году форум образовательный. Это уже конкретная подготовка к трудовым семестрам, – поделилась автор проекта Анастасия Рокина.

Форум проходил с 29 марта по 1 апреля и завершился разработкой дорожной карты по развитию направления и проработкой трудовых проектов на всероссийском уровне. Кроме того, форум путинных отрядов предоставил отличную возможность для обмена опытом между студенческими коллективами из разных регионов России и встречи с представителями крупнейших работодателей в рыбоперерабатывающей отрасли.

– Именно на сахалинском путинном форуме принимается формат дальнейшего взаимодействия всех организаций, занимающихся путинными отрядами. За круглым столом обсуждаются формы работы на следующий год, регионы, из которых будут формироваться студенческие отряды, а также требуемое финансирование. Именно в эти дни была разработана стратегия на 2024 год, – говорит и. о. руководителя агентства по делам молодёжи Сахалинской области Анастасия Кожепенько.

В следующем году участники снова соберутся на Сахалине в марте, чтобы подвести итоги работы путинных отрядов и наметить новые планы, сообщает пресс-служба регионального правительства.