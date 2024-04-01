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1 апреля в Южно-Сахалинске пройдет цикл благотворительных мероприятий в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле»

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22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел теракт. В зал ворвались несколько мужчин в камуфляже. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки. Все лица, причастные к организации и нападению, установлены и задержаны.

На концертных площадках города выступят Сергей Трофимов, артисты Сахалинской филармонии и Южно-Сахалинского симфонического оркестра. Перед началом мероприятия пройдет минута молчания в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». Также будет организован сбор средств для пострадавших и семей погибших.

Собранные средства от продажи билетов будут переданы в фонд поддержки лиц, пострадавших от трагедии.

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