Кубок мэра по большому теннису. Выдающаяся российская теннисистка Анастасия Мыскина провела мастер-класс на южно-сахалинских кортах

Десятый юбилейный Кубок мэра по большому теннису вышел на финишную прямую. Сегодня участники соревнований проведут полуфинальные поединки. Завтра, 10 сентября, ожидается самый интересный захватывающий теннис в спортивном городке парка культуры и отдыха имени Юрия Алексеевича Гагарина. В финальных матчах сойдутся сильнейшие одиночники мужчины и женщины, а также мужские и женские пары и в миксе.

Вчера для юных поклонников этого вида спорта проводился мастер-класс прославленной российской теннисисткой Анастасией Мыскиной. Нашим читателям напомним. Анастасия Мыскина — заслуженный мастер спорта России, первая в истории теннисистка из стран бывшего СССР, победившая на турнире Большого шлема в женском одиночном разряде.

Произошло это в 2004 году на Roland Garros. Кроме того, она двукратная обладательница Кубка Федерации в составе сборной России (2004 и 2005 годы). Капитан сборной России в Кубке Федерации (2014 — 2018). Вторая ракетка мира в одиночном разряде (2004). В ее послужном спортивном списке десять титулов WTA в одиночном разряде и 5 титулов WTA в парном разряде.

Гостья турнира в первой половине дня в спортивном комплексе «Гидростроя» провела мастер-класс с юношами и девушками 15 лет и старше. Затем в теннисном центре «Хоккайдо» для тех, кто делает свои первые шаги в этом виде спорта.

Первый вопрос, который задала прославленная спортсменка юным теннисистам, был довольно простым.

— С чего начинается тренировка?

Девчонки и мальчишки дружно ответили: «С разминки».

— А раз так, начнем наш мастер-класс с легкой пробежки вокруг теннисного корта,- последовало предложение Анастасии Андреевны.

Юные спортсмены с огромным удовольствие провели не только беговую разминку, но и другие упражнения, благодаря которым размялись и были готовы к более серьезной тренировке.

Мальчишки и девчонки узнавали тонкости принятия мяча на подаче соперника и как лучше и точнее проводить самим подачи. Если у кого-то не получалось, Анастасия подсказывала, где юный спортсмен допустил ошибку и тут же вместе с наставником он повторял упражнение. Учились бить с лета и постигали другие премудрости этой красивой игры.

В завершении мастер-класса прошли мини геймы. Прославленная спортсменка выступала за одну команду, а затем переходила в другую. Надо было видеть лица этой ребятни, которые старались изо всех своих юных сил, чтобы получить похвалу Анастасии Мыскиной. Если кто-то проводил отличный бэтхенд или реверс, кросс или обратный кросс, Анастасия не скупилась на похвалу. В случаи неудачного отбитого мяча она добрым словом поддерживали мальчишку или девчонку и уверяла, что все обязательно получится, главное уметь терпеть на тренировках и не лениться оттачивать теннисную технику.

В завершение мастер-класса было общее фото на память. Каждый ребенок получил фотографию с автографом победительницы Большого шлема. Самые шустрые и смелые теннисисты попросили расписаться Анастасию Мыскину на бейсболках, ракетках, теннисных мячиках, кофрах для ракеток. Родители не упустили шанса, сфотографировав своего ребенка с Анастасией Мыскиной. Никто не получил отказа.

Завтра на теннисные корты парка культуры и отдыха приглашают всех желающих сахалинцев к 13 часам. В это время состоятся выставочные матчи с участием Анастасии Мыскиной, финальные поединки Кубка мэра и награждение победителей и призеров. Кроме того, можно будет не только получить автограф, но и сфотографироваться с нашей прославленной теннисисткой.

Не упустил своего шанса и автор фоторепортажа, задав вопросы гостье турнира Кубка мэра.

— Сегодня в нашей стране огромное количество спортивных секций. Как вы считаете, ребенок должен делать свой выбор самостоятельно, какому виду спорта отдать предпочтение или родители должны ему оказать помощь?

— В раннем возрасте ребенку сложно сделать правильный выбор и здесь многое зависит от родителей. В этом вопросе авторитет папы и мамы может сыграть огромную роль. Именно они должны помочь своему ребенку определиться, каким видом спорта заняться, командным или индивидуальным. Если сынок или доченька начали разочаровываться в выбранном виде спорта, не стоит спешить забирать его из секции. Можно рассказать ребенку о наших великих спортсменах, которые стали чемпионами мира, олимпийских игр в этом виде спорта. Не исключаю, что эти уроки могут стать определяющими в дальнейшем.

— В каком возрасте ребенок должен делать первые шаги в теннисе?

— Не могу сказать, что спорт сильно помолодел. На международной арене сегодня выступают профессионалы, которым 36 — 37 лет, и надо сказать, отдельные из них довольно успешно. Вы на примере своего острова видите, что люди приходят в теннис и в 30 лет, и старше. Идут они не за большими победами, а здоровья ради. А это самое главное. Что же касается конкретно вашего вопроса, то если ребенок хочет заниматься теннисом на профессиональной основе, то в 4,5 года он должен начать постигать азы этого вида спорта.

— Понравились вам наши островные детишки?

— Очень люблю такие мероприятия. Много езжу по городам, регионам и всегда с удовольствие провожу мастер-классы для детей. Не беда, что большинство из них не добьются больших побед в этом виде спорта. Главное, они научаться играть в теннис и станут физически крепче, что им пригодится в будущей взрослой жизни. Ваши сахалинские детишки милы и очень общительны.

— Кто впервые приезжает В Южно-Сахалинск, удивляется обилием теннисных кортов и компактностью их расположения.

— Меня всегда радует, когда я вижу в городах большое количество теннисных кортов. И ваш город не стал исключением. Я слышала, что теннис становится одним из популярных видов спорта на Сахалине, и меня не может это не радовать. Хотелось бы в будущем увидеть ваших островных звездочек в этом виде спорта на соревнованиях самого высокого уровня.

Игорь КАРПУК.

Фото и видео автора.